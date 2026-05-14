اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للديوان العام للمحاسبة لتعزيز الحوكمة والرقابة وفق رؤية 2030

رئيس الديوان العام للمحاسبة يشيد بالدعم الملكي الكريم بعد صدور الأمر باعتماد هيكل تنظيمي جديد يهدف لتطوير المراجعة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات الرؤية.

عبر معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الذي قضى باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للديوان.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة المباركة تعكس مدى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية، إيماناً منها بأهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات الحكومية، وضمان حماية المال العام وتوظيفه بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في كافة مراحل تطورها. وأوضح الدكتور العنقري أن هذا التحول الجذري في الهيكل التنظيمي ليس مجرد تغيير إداري روتيني، بل هو استجابة استراتيجية مدروسة تتسق تماماً مع الطبيعة التنظيمية المتطورة للديوان وتلبي كافة المتطلبات المهنية الحديثة التي تفرضها طبيعة العمل الرقابي في العصر الحالي.

ويأتي هذا التوجه لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستقلالية والجودة في أعمال المراجعة الأساسية، والتي تنقسم بشكل رئيسي إلى المراجعة المالية التي تدقق في سلامة السجلات والبيانات المالية، ومراجعة الأداء التي تقيس مدى كفاءة وفاعلية البرامج والمشاريع الحكومية في تحقيق أهدافها المرجوة. إن هذا الانسجام التام مع متطلبات رؤية المملكة 2030 يسعى إلى إرساء قواعد حوكمة فاعلة للعمل الحكومي، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء العام ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية في جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مما يقلل من الهدر المالي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق الحديث عن المميزات التشغيلية للهيكل الجديد، أشار معالي رئيس الديوان إلى أن هذا النموذج يُعد فريداً من نوعه في القطاع العام السعودي، حيث يمنح القيادة الإدارية المرونة الكافية لإدارة الموارد البشرية والمادية وتوجيه فرق العمل بفاعلية عالية وبما يتناسب مع حجم وتعقيد المهام الموكلة للديوان في المرحلة الراهنة. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ تطبيق أفضل الممارسات المهنية المعتمدة عالمياً وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمراجعة والجودة، مما يرفع من مصداقية التقارير الرقابية ويعزز الثقة في النظام المالي والإداري للدولة أمام الجهات المحلية والدولية.

كما يركز الهيكل الجديد بشكل مكثف على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة التي يزخر بها الديوان، من خلال خلق بيئة عمل تحفز على الابتكار وتعزز ثقافة الأداء القائم على النتائج وتعظيم الأثر الإيجابي في كافة مخرجات العمل الرقابي. وأضاف العنقري أن التطوير شمل أيضاً الجوانب الفنية والتقنية المتقدمة، حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على مجموعات مراجعة متخصصة تملك الخبرة العميقة في مجالات محددة، مدعومة بمنظومة رقمية ذكية تستخدم أحدث تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج تحليل متقدمة ودراسة الأبعاد الاقتصادية للإنفاق الحكومي بدقة متناهية.

إن هذا التحول الرقمي الشامل سيسهم في الانتقال من نمط الرقابة التقليدية اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية التي تتنبأ بالمخاطر وتضع الحلول التصحيحية قبل وقوع المشكلات، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة مطلقة ويحقق الاستدامة المالية على المدى الطويل. واختتم معاليه تصريحاته بتجديد الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن الديوان العام للمحاسبة سيظل صمام أمان لحماية المقدرات الوطنية، وعازماً على الارتقاء بمستوى أدائه المهني والرقابي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن هذه الخطوة التنظيمية ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من التميز الرقابي الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويجعل من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجالات الحوكمة والنزاهة والشفافية، بما يتوافق تماماً مع الطموحات العالية التي رسمتها رؤية 2030 لبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة، وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها وفق أعلى معايير العدالة والكفاءة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الديوان العام للمحاسبة رؤية 2030 الحوكمة الرقابة المالية الهيكل التنظيمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1.7 تريليون دولار قيمة المشاريع السعوديةسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والإنشائية والبنية التحتية في المملكة أرقاما تاريخية بتجاوزها حاجز الـ1.7 تريليون دولار منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤكد تحول البلاد إلى...

Read more »

وزير الإعلام: 'رؤية المملكة 2030' صاغت واقعًا جديدًا لكفاءة الحج.. ومنظومتنا الخدمية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمنصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

Read more »

لافروف: روسيا والهند سترفعان حجم التجارة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف الذي حدده قادة روسيا والهند لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 سيتحقق.

Read more »

اكتمال تركيب الحوائط المساندة في حديقة الملك سلمان بالرياضأعلنت حديقة الملك سلمان عن إنجاز أعمال تركيب الحوائط المساندة بطول 17 كم لتعزيز تضاريس الحديقة وتثبيت التربة، في إطار مشروع يهدف لرفع جودة الحياة في العاصمة الرياض وفق رؤية 2030

Read more »

«تي إس إم سي» ترفع توقعاتها لسوق الرقائق العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030توقعت شركة «تي إس إم سي» التايوانية أن يتجاوز حجم سوق أشباه الموصلات العالمي حاجز 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

Read more »

الرياض تستضيف أول مقر إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين خارج أمريكاتوقيع اتفاقية لإنشاء أول مقر إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين في الرياض لتعزيز مهنة المراجعة الداخلية ونقل الخبرات العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030

Read more »