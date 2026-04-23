اعتماد دعويين جماعيتين ضد شركتي معنا للاستثمار وعشرين ستين الزراعية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن اعتماد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمرين ضد شركتي معنا للاستثمار وعشرين ستين الزراعية، بسبب مخالفات في إجراءات طرح الأسهم. يتيح هذا القرار للمستثمرين المتضررين المطالبة بحقوقهم بشكل جماعي.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارات مهمة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، تتعلق باعتماد دعويين جماعيتين رفعهما مستثمرون ضد شركتي معنا للاستثمار و عشرين ستين الزراعية .

يمثل هذا الإعلان خطوة هامة في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق الأوراق المالية السعودية. القرار بالاعتماد جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة للطلبات المقدمة، حيث تبين أن عدد الطلبات التي تتشارك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات قد وصل إلى الحد النظامي المنصوص عليه لإصدار قرارات الاعتماد.

هذا يعني أن هناك عددًا كافيًا من المستثمرين المتضررين الذين يشاركون في نفس الشكاوى والادعاءات، مما يستدعي النظر في هذه الدعاوى بشكل جماعي لضمان تحقيق العدالة وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية. تؤكد الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة والقواعد المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وحماية حقوق المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو مضللة.

كما تشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والشركات المدرجة والمستثمرين، لضمان استقرار ونمو سوق الأوراق المالية السعودية. وتدعو الأمانة جميع المستثمرين المتضررين إلى التقدم بشكواهم إلى الجهات المختصة، وتؤكد على أنها ستتعامل مع جميع الشكاوى بجدية وموضوعية. وتوضح الأمانة العامة أن أي شخص لم يسبق له التقدم بطلب للانضمام إلى الدعويين المذكورتين، فإنه يظل يحق له تقديم شكوى فردية من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.

هذه الخطوة تتيح للمستثمرين الذين لم يشاركوا في الدعوى الجماعية فرصة أخرى لمطالبة حقوقهم بشكل فردي، وتضمن عدم إغفال أي مستثمر متضرر. وتؤكد الأمانة على أن تقديم الشكوى الفردية لا يتعارض مع الدعوى الجماعية، بل يمكن أن يكون مكملاً لها. كما تشير إلى أن هيئة السوق المالية توفر جميع الأدوات والموارد اللازمة للمستثمرين لتقديم شكواهم بسهولة ويسر. وتدعو الأمانة المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الأدوات والموارد، والتواصل مع هيئة السوق المالية في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل.

وتؤكد الأمانة على أنها تعمل بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق الأوراق المالية السعودية. وتشير إلى أن هذا التعاون يساهم في بناء الثقة بين المستثمرين والسوق، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد السعودي. وتعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى قيام أحد المستثمرين برفع دعوى ضد شركة معنا للاستثمار، وذلك نتيجة لإعلانها عن طرح أسهم للاكتتاب في القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي دون الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقد قام المستثمر بالاكتتاب في هذه الأسهم بناءً على هذه الإعلانات المضللة. وطالب المدعي في دعواه بتقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام الشركة بفسخ الاتفاقية المبرمة معه، وإعادة الأموال التي دفعها نتيجة للاكتتاب. أما الدعوى الثانية، فقد تقدم بها مستثمر آخر ضد شركة عشرين ستين الزراعية، وذلك لنفس السبب، وهو طرح أسهمها دون الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقد طالب المدعي في هذه الدعوى أيضًا بتقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام الشركة بفسخ العقد المبرم معه، وإعادة الأموال التي دفعها نتيجة للاكتتاب. وتشير هذه الدعاوى إلى أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية في طرح الأوراق المالية، وتجنب الإعلانات المضللة التي قد تضر بالمستثمرين. وتؤكد الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على أنها ستتعامل مع هذه الدعاوى بجدية وموضوعية، وتطبيق الأنظمة والقواعد المتعلقة بسوق الأوراق المالية على جميع الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك السعودي الأول عن تحقيق صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغ 2.086 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2026، مدعومًا بدخل مستقر وقاعدة مالية قوية، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك





