اعتقالات في نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تندد بالدعم الأمريكي لإسرائيل

اعتقلت الشرطة في نيويورك عشرات المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل، بالتزامن مع سماع صفارات إنذار في إسرائيل بعد تسلل مسيرة من لبنان.

اعتقلت الشرطة في مدينة نيويورك ما يقرب من خمسين شخصًا مساء يوم الإثنين خلال مظاهرة مؤيدة للقضية ال فلسطين ية في شوارع مانهاتن. وقد جاءت هذه ال مظاهرة احتجاجًا على الدعم العسكري الأمريكي المستمر للاحتلال ال إسرائيل ي. شارك في التظاهرة حوالي مئتي متظاهر استجابوا لدعوة منظمة 'الصوت اليهودي من أجل السلام'. تجمع المتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسية وقاموا بإغلاقه لمدة تقارب الساعة قبل تدخل قوات الأمن. عبر المتظاهرون عن رفضهم للمواقف الأخيرة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة تصويتهم ضد مشروع قانون يهدف إلى منع بيع الأسلحة الأمريكية ل إسرائيل . توجه المحتجون إلى محيط مكاتب عضو مجلس الشيوخ تشاك شومر وكيرستن جيليبراند. رفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بوقف الدعم العسكري ل إسرائيل ورفض استمرار إمدادات الأسلحة في ظل الحرب الدائرة. شهدت ال مظاهرة هتافات قوية تعبر عن التضامن مع الشعب ال فلسطين ي ورفض الظلم والعدوان. ووفقًا لشهود العيان، تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين بعد إغلاق الطريق وطلبت منهم فتحه أمام حركة المرور. وعندما رفض المتظاهرون ذلك، قامت الشرطة بتوقيف عدد منهم بتهمة عدم الامتثال للأوامر وتعطيل السير. تعتبر هذه التظاهرة جزءًا من سلسلة واسعة من التحركات والاحتجاجات التي تشهدها المدن الأمريكية المختلفة في الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى التنديد بالحرب في غزة والمطالبة بوقف الدعم العسكري الأمريكي ل إسرائيل .

تأتي هذه المظاهرة في سياق تصاعد الحراك الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للسياسات الأمريكية التي تعتبر مؤيدة لإسرائيل. يعكس هذا الحراك تزايد الوعي بالقضية الفلسطينية وتفهم أبعاد الصراع، بالإضافة إلى رفض الرأي العام الأمريكي للانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين. يشمل هذا الحراك تنظيم فعاليات واعتصامات ومسيرات في مختلف الولايات، بالإضافة إلى حملات ضغط على المسؤولين وصناع القرار. يركز الناشطون على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض له، بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما يطالبون بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، الذي يعتبرونه عاملًا أساسيًا في استمرار الصراع. يؤكد المتظاهرون على ضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي. ويأتي هذا الحراك في ظل تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، وردت أنباء عن سماع دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل شمال إسرائيل، وذلك بعد رصد تسلل طائرة مسيرة من لبنان. هذه الحادثة تسلط الضوء على استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتداعيات الصراع المستمر في المنطقة. تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متصاعدة منذ بداية الحرب في غزة، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني القصف والاشتباكات. تثير هذه التوترات القلق بشأن إمكانية اتساع نطاق الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى. تزداد أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة وتجنب التصعيد، وذلك من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للصراع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. تتطلب هذه الجهود تعاونًا إقليميًا ودوليًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمن والاستقرار للجميع. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحداث تبرز أهمية الأمن القومي وتأثير الصراعات على حياة المدنيين. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على حماية المدنيين ووقف العنف، والبحث عن حلول دائمة ومستدامة للصراعات القائمة





