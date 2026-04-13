اعتماد دليل تنظيم اللوحات التجارية بمكة المكرمة لتعزيز المشهد الحضري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن اعتماد دليل تنظيمي جديد للوحات التجارية، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. يتضمن الدليل تحديد معايير التصميم والمواصفات الفنية للوحات، مع مراعاة خصوصية المواقع المحيطة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

شهدت سماء مكة المكرمة أجواءً غائمة، مع تسجيل درجة حرارة بلغت 32 درجة مئوية. في سياق متصل، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن اعتماد الدليل التنظيمي للوحات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموجهات ال تصميم ية للعمارة في المدينة، وتقليل التشوهات البصرية، ورفع مستوى جودة المشهد الحضري ، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

يعتمد هذا الدليل على دراسة تحليلية شاملة لواقع اللوحات التجارية في مكة، حيث تم رصد أبرز التحديات التي تواجهها، والتي تتعلق بالسياق العمراني والتصميم وأعمال الصيانة. هذه التحديات تشمل تباينًا في الأحجام والألوان، والتثبيت الخاطئ خارج الحدود المعمارية، واستخدام عناصر إنشائية غير مناسبة، مما يؤثر سلبًا على المظهر العام للمدينة. كما تضمن النص الإشارة إلى قيام حرس الحدود بإنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة، مما يسلط الضوء على جهود الأمن والسلامة في المنطقة. يهدف الدليل التنظيمي الجديد إلى توفير إطار عمل شامل ينظم تصميم اللوحات التجارية، وتحديد المواصفات الفنية والأبعاد والألوان والخطوط، بما يساهم في تنظيم وانسجام واجهات المحلات التجارية، والحفاظ على العناصر المعمارية المميزة للمباني، وتعزيز التناسق الحضري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يشمل نطاق تطبيق الدليل جميع المباني والمنشآت التجارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواقع المحيطة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لضمان تكامل اللوحات التجارية مع الطابع المعماري العام للمدينة. يعتبر هذا الدليل جزءًا من المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، ويدعم الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف خلق بيئة عمرانية جذابة ومنظمة، ترفع من مستوى تجربة السكان والزوار، وتعكس المكانة الحضارية المرموقة لمكة المكرمة. أكدت الهيئة الملكية على أن هذا الدليل يمثل خطوة حاسمة في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أهميته في الحفاظ على الهوية المعمارية لمكة المكرمة، وتعزيز جماليات المدينة، وتسهيل تجربة الزوار. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم الدليل في تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة، وتوحيد معايير تصميم اللوحات التجارية، مما يعود بالفائدة على القطاع التجاري والاقتصادي في المدينة. يعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تطوير مكة المكرمة كمدينة عالمية رائدة، توازن بين التراث والحداثة، وتحافظ على هويتها الإسلامية العريقة. من خلال تطبيق هذا الدليل، تسعى الهيئة الملكية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم تجربة مميزة للسكان والزوار على حد سواء، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للمملكة





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مكة المكرمة الهيئة الملكية اللوحات التجارية رؤية 2030 المشهد الحضري تصميم تنمية مستدامة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »