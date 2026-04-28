اعتقال صحفي مصري في ظروف قاسية: من سجن العقرب إلى الإفراج بكفالة مالية

يوضح المقال الظروف القاسية التي تعرض لها صحفي مصري بعد نشره مقالًا نقديًا للموقف الرسمي للدولة تجاه قضايا مثل سد النهضة الإثيوبي والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. تم اعتقاله لمدة عام في سجن العقرب، حيث عانى من ظروف صحية سيئة، ثم تم الإفراج عنه بعد عام. وبعد عام، تكرر المشهد مرة أخرى، لكن هذه المرة تم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري. يسلط المقال الضوء على الخلط بين الخبر والرأي لدى الجهات الأمنية، ويطرح تساؤلات حول حرية الرأي والتعبير في مصر.

في أعقاب مقال انتقد فيه الموقف الرسمي للدولة تجاه مجموعة قضايا، من بينها أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وعن حقول غاز في البحر المتوسط، تعرض الكاتب لاعتقال تعسفي استمر عامًا كاملًا في أحد أشد السجون المصرية قسوة، سجن العقرب .

حيث كان النوم على أرض خرسانية دون أسرّة أو مراتب، ودون الخروج من الزنزانة للتريض، أو حتى الحصول على أدوات أساسية مثل أداة لحلاقة الذقن أو قص الأظافر، أو حتى كتب أو صحف. وكان الاعتقال قد جاء عشية وقفة عيد الأضحى المبارك، مما يشير إلى تنكيل مقصود، كما تم ترحيله من الإسكندرية إلى القاهرة معصوب العينين ومكبل اليدين، ليخضع للتحقيق على مدى عشر ساعات، ليتم في النهاية إيداعه السجن في منتصف الليل في غرفة انفرادية ذات سقف مرتفع، حيث كانت درجات الحرارة تتدنى إلى الصفر في الشتاء وترتفع إلى ما فوق الـ45 درجة في الصيف.

هذه الظروف القاسية أدت إلى تدهور صحته، حيث ارتفعت نسبة اليوريك آسيد في جسمه، مما تسبب في تورم قدميه، كما تراجع فيتامين B وD في جسمه إلى حد تشنج أطراف يديه، بالإضافة إلى صداع مزمن وهذيان. وكان يتم إيداعه في السجن لمدة 45 يومًا كل مرة، دون أن يرى هيئة المحكمة أو حتى القاعة، حتى تم الإفراج عنه بعد عام كامل.

وبعد عام من هذا الاعتقال، تكرر المشهد مرة أخرى، لكن هذه المرة بطريقة أكثر رقيا، حيث تم إخطار نقابة الصحفيين بمثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد حملة سب وقذف قام بها أحد مذيعي البرامج التلفزيونية، بتكليف أمني كما هو واضح، على خلفية مقال نشر في جريدة القدس العربي. وفي أعقاب التحقيقات، تم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، وهو تقليد جديد شهدناه أكثر من مرة في الآونة الأخيرة.

الفرق بين حالة الاعتقال الأولى وحالة الاستدعاء الثانية شاسع من نواحي عديدة، على الرغم من أن القانون يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، بالتالي لا يجب أبدا أن يكون هناك حبس، أو حتى الإفراج بكفالة. خاصة وأننا هنا أمام وقائع تتعلق بحرية الرأي أو التعبير عن الرأي، حيث أن التهمة الرائجة المتعلقة بنشر أخبار كاذبة لا تنطبق، لأننا لا ننشر أخبارا، بل ننشر تحليلا لخبر تم التصريح به على لسان مسؤول رسمي.

مثال ذلك، عندما خرج وزير مالية مصر على الملأ من خلال قناة تلفزيونية على الهواء مباشرة، وقال: سوف نسدد هذا العام 541 مليار جنيه فوائد ديون، و276 مليارا أقساط ديون، بما مجموعه 817 مليار جنيه، بينما موازنة الدولة ككل 998 مليار جنيه، أي أن المتبقي للدولة أو للموازنة نحو 80 مليار جنيه. وكان السؤال الطبيعي: من أين سنعيش إذن؟ وكان الرد الصاعق: سوف نقترض!!

السؤال هنا يتمثل في الآتي: لو أننا تناولنا مثل هذا الحوار أو التصريح في مقال، نطالب من خلاله الوزير بالكشف عن سبب الاقتراض منذ البداية، وهل جرت دراسات في هذا الشأن، وإلى أين ذهبت هذه الأموال بالتفصيل، وكيف تقترض وأنت تعلم أنك لن تستطيع السداد، إلى غير ذلك من استفسارات، هل يمكن اعتبار ذلك نشر أخبار كاذبة؟ أم أن الوزير هو الذي نشر وقال وصرح، وما كاتب المقال إلا معقب على ما قيل؟

هذه هي القضية التي نحن بصددها الآن، فيما يتعلق بكُتّاب المقالات بشكل عام، والخلط لدى الجهات الأمنية بين الخبر والرأي، وهو ما نأمل في مراعاته مستقبلا. في الصحف المصرية، حتى لو بدون قرارات معلنة، فلا أحد يستطيع أو يجرؤ على نشر مقال مذيل باسمي، حتى لو كان المقال يشيد بسياسات الحكومة.

الآن نكتب في صحف ومواقع مغلقة على القارئ في مصر، مما يعني أن الاتهامات المعلّبة الأخرى، مثل تكدير السلم العام، أو تحريض الناس أو تعبئتهم، لا مجال لها، ذلك أننا فقط نخاطب المسؤولين، بحكم أنهم يستطيعون قراءة هذه المقالات من خلال فك شفرتها أمنيا، بدليل أن المقالات التي كان يتم التحقيق بشأنها، كانت مطبوعة ورقيا أمام المحقق المحترم





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حرية الرأي اعتقال الصحفيين سجن العقرب الاقتصاد المصري حقوق الإنسان

United States Latest News, United States Headlines

