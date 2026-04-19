اعتماد الخطة الإستراتيجية لمركز أبحاث الجريمة لتعزيز الوقاية ومكافحة الظواهر الإجرامية

صادق وزير الداخلية السعودي على الخطة الإستراتيجية لمركز أبحاث الجريمة، الهادفة إلى تطوير العمل البحثي والتحليلي، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتأهيل الكوادر، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة عبر تعزيز الوقاية من الجريمة.

19 أبريل 2026 - 19:37 | آخر تحديث 19 أبريل 2026 - 19:37 شهدت وزارة الداخلية السعودية اعتمادًا استراتيجيًا جديدًا يسهم في تعزيز منظومة ال أمن و مكافحة الجريمة ، حيث وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على الخطة الإستراتيجية ل مركز أبحاث الجريمة . تأتي هذه الخطوة الهامة تتويجًا لجهود حثيثة بذلها المركز بالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات البحث العلمي والتحليل الجنائي الدقيق.

وقد حظيت هذه الخطة بدعم فعال من برنامج الشراكات الدولية التابع للوزارة، مما يؤكد التزام الدولة بتطوير القدرات الأمنية وتبني أحدث التقنيات والمعارف. تتمحور الخطة الإستراتيجية حول محاور جوهرية تهدف إلى الارتقاء بالعمل البحثي والتحليلي في ميدان الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة. من أبرز هذه المحاور بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تضم كافة أنواع الجرائم، مما يوفر للمركز سجلاً دقيقًا وشاملاً يمكن الاستفادة منه في الدراسات والتحليلات المستقبلية. كما تولى الخطة أهمية قصوى لتأهيل الكوادر البحثية المتخصصة في علم الجريمة، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة تهدف إلى صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال. علاوة على ذلك، تتبنى الخطة استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالجريمة، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للجريمة ووضع استراتيجيات وقائية استباقية. ولا يقتصر التطوير على الجانب الداخلي، بل يشمل أيضًا تعزيز الشراكات المثمرة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية الرائدة، لتبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه البحوث العالمية في مجال مكافحة الجريمة. تمثل هذه الخطة الإستراتيجية إطارًا منهجيًا متكاملًا لدعم الدراسات المتخصصة وإنتاج المعرفة العلمية الموثوقة في مجال الجريمة. وتهدف إلى تزويد متخذي القرار الأمني بالمعلومات الدقيقة والتحليلات المستندة إلى الأدلة والبراهين، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات صائبة وفعالة لتعزيز الجهود الوقائية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة. كما تأتي هذه الخطة في سياق التكامل الوثيق مع المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين. من خلال تعزيز الوقاية من الجريمة، تساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار والتقدم في مختلف القطاعات. إن اعتماد هذه الخطة الإستراتيجية يمثل نقلة نوعية في جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الجريمة. فهو يؤسس لمنهج علمي دقيق في فهم الظواهر الإجرامية وتحليل أسبابها، ويوفر الأدوات اللازمة للتنبؤ بها ووضع خطط فعالة للوقاية منها. كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في البحث العلمي وتطوير القدرات البشرية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار للمجتمع. إن التعاون مع الشركاء الدوليين سيسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات، مما يعزز من فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. إن هذا التوجه الاستراتيجي يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في مجال البحث العلمي التطبيقي في علوم الجريمة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »