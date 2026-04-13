اعتذار سوبوسلاي وتأهل سيغموند وثقة فليك قبل مواجهات أوروبية حاسمة

اعتذر لاعب ليفربول سوبوسلاي لجماهير فريقه، وتأهلت سيغموند في بطولة شتوتغارت، وثقة فليك في مباراة أتلتيكو مدريد.

اعتذر لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لجماهير الفريق بسبب ما وصفه بسوء الفهم الذي حدث بعد المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي. وقدم سوبوسلاي أداءً مميزًا خلال موسم صعب للفريق، حيث سجل 12 هدفًا، بما في ذلك هدفين أمام أرسنال ومانشستر سيتي. ومع ذلك، أثارت ردة فعله بعد الخسارة القاسية بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر، والتي تضمنت هز كتفيه ورفع ذراعيه وتصفيقه في اتجاه جماهير الفريق المضيف، غضبًا واسعًا بين جماهير ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد قام زميله الإيطالي فيدريكو كييزا بسحبه من الملعب، حيث استقبل صافرات استهجان من قبل جماهير ليفربول في ملعب الاتحاد.

في تصريحاته، قال سوبوسلاي: 'ربما كان هناك سوء فهم بيني وبين الجماهير، لم أقصد أي إساءة، أعرف جيدًا أن الجماهير تعني الكثير لهذا النادي وما يعنيه النادي للجماهير'. وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء: 'نبذل قصارى جهدنا من أجل الجماهير، تمامًا كما يفعلون هم لنا. إذا كان هناك أي سوء فهم، فأنا أعتذر. أشعر بالتعاطف معهم وأنا معهم ومع الفريق بأكمله، ونأمل أن تظل الجماهير إلى جانبنا'.

تأتي هذه الاعتذارات في سياق مهم، حيث خسر ليفربول مباراة الذهاب في دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، ويسعى الفريق لتحقيق عودة قوية في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد. يعكس هذا الموقف مدى أهمية العلاقة بين اللاعبين والجماهير في عالم كرة القدم، وكيف يمكن أن تؤثر ردود الأفعال غير المقصودة على هذه العلاقة. كما يبرز التحديات التي يواجهها اللاعبون في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وكيف يمكن أن تؤدي التفسيرات الخاطئة إلى ردود فعل سلبية.

من جهة أخرى، تأهلت الألمانية لورا سيغموند إلى دور الستة عشر في بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس للسيدات، بعد فوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا. ونجحت سيغموند، المصنفة 51 عالميًا، في الفوز على توموفا، صاحبة التصنيف 165، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. فقد خسرت سيغموند المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، لكنها تمكنت من العودة بقوة والفوز بالمجموعة الثانية 7-6، ثم حسمت المباراة لصالحها بالفوز بالمجموعة الثالثة 6-1.

في سياق آخر، أعرب هانسي فليك عن ثقته في قدرة فريقه على تعويض الخسارة أمام أتلتيكو مدريد والتأهل من معقل المنافس في مباراة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، التي ستقام يوم الثلاثاء. وقال فليك في مؤتمر صحفي: 'لن تكون مباراة نهائية، لكنني أريد الفوز، ونؤمن بأنفسنا وتركيزنا كامل'. وأضاف: 'الجماهير تعرف المطلوب، وأؤمن بفريقي وبقدرتنا على الفوز، فكل شيء ممكن رغم قوة أتلتيكو مدريد'. كما أشاد فليك باللاعب الشاب لامين يامال، معتبرًا إياه من أفضل اللاعبين حاليًا. وختم فليك حديثه بالتشديد على أهمية التماسك وعدم القلق من الضغط، معربًا عن أمله في أن تسير الأمور في صالح فريقه.





United States Latest News, United States Headlines