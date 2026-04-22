اعتراف إسرائيلي: حكومة نتنياهو تدعم حركة استيطان في سوريا

كشف مراسل عسكري إسرائيلي عن دعم حكومة نتنياهو لحركة تسعى للاستيطان في الأراضي السورية، بالتزامن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية وتأخر قرار تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

كشف المراسل العسكري لهيئة البث ال إسرائيل ية، إيتاي بلومنتال، عن تورط حكومة نتنياهو في دعم حركة 'رواد الجولان '، وهي مجموعة تسعى إلى تأسيس مستوطنات في الأراضي السورية المحتلة.

هذا الاعتراف يمثل تطوراً خطيراً يكشف عن دعم رسمي إسرائيلي لأنشطة تعتبرها سوريا والدول العربية انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً للأمن الإقليمي. نشرت هيئة البث العبرية صوراً تظهر أفراداً من هذه الحركة الاستيطانية وهم يعتلون أحد المنازل في قرية حضر السورية، ويقومون بالتلويح بأعلام إسرائيل، مما يؤكد وجودهم الفعلي داخل الأراضي السورية.

وقد تحصن هؤلاء الأفراد في مبانٍ تقع على بعد حوالي 100 متر فقط من السياج الحدودي، وهو ما يشير إلى سهولة اختراق الحدود وعدم وجود رقابة كافية من قبل الجيش الإسرائيلي. وأوضح بلومنتال أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسلل فيها هذه المجموعة إلى الأراضي السورية، وأن الجيش الإسرائيلي قد قام بإخراج بعض الناشطين الذين توغلوا لمسافة تقدر بحوالي 500 متر داخل الأراضي السورية.

لكن اللافت في الأمر، كما أشار بلومنتال، هو عدم وجود أي إدانة رسمية من قبل وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لهذه الانتهاكات. بل على العكس من ذلك، أكد بلومنتال أن الحركة المتطرفة تتلقى دعماً مباشراً من داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، ومن قيادة حركة 'نحالا'، وهي حركة معروفة بدعوتها وتشجيعها على الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا الدعم الرسمي يعكس سياسة إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة، وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية والسورية. إن هذا الاعتراف يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حقيقية لفرض ضغوط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، واحترام سيادة الدول العربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. كما يثير هذا الكشف تساؤلات حول دور الجيش الإسرائيلي في تسهيل هذه الأنشطة، أو على الأقل التغاضي عنها، وهو ما يتطلب تحقيقاً مستقلاً لكشف ملابسات هذه القضية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يحدد بعد جدولاً زمنياً لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، مما يثير مخاوف من تجدد الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. هذا التأخير في اتخاذ قرار بشأن تمديد وقف إطلاق النار يعكس حالة عدم اليقين التي تسود الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل المفاوضات، وصعوبة التوصل إلى اتفاق دائم يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء باستشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرقي رام الله، مما يمثل تصعيداً خطيراً في العنف المتزايد في الضفة الغربية. هذا الهجوم يؤكد استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وعدم وجود حماية كافية من قبل الجيش الإسرائيلي. إن هذه الأحداث المتتالية تؤكد أن الوضع في المنطقة يتجه نحو مزيد من التدهور، وأن هناك حاجة ماسة إلى تدخل دولي عاجل لوقف العنف، وحماية المدنيين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

إن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة، والدعم الرسمي لحركات الاستيطان، يهدد بتقويض أي جهود سلام مستقبلية، ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة





