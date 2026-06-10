اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية تجاه القواعد الأمريكية وضربات أمريكية على أهداف في إيران

مسؤول أمريكي يعلن اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية الموجهة للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، ورد أمريكي عسكري على إيران بعد إسقاط مروحية، إلى جانب استمرار مسار دبلوماسي جاري.

أعلن مسؤول أمريكي يوم الأربعاء أن معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران ضد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط قد جرى اعتراضها بنجاح. كما أكد أن لا إصابات بين الأمريكيين ولا أضرار مادية تلحق بالمنشآت الأمريكية نتيجة لهذه الهجمات.

وفي تفاصيل أخرى، كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربعة صواريخ بالستية وعدد من الطائرات المسيرة على قواعد أمريكية تقع في البحرين والكويت والأردن. يأتي هذا الرد الأمريكي بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ "ضربات دفاعاً عن النفس"،的描述 وصفها بأنها "رد متناسب على عدوان إيراني غير مبرر" تمثل في إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي خلال دورية فوق مضيق هرمز.

وانتشرت الأنباء عن سلسلة انفجارات في مواقع إيرانية مطلة على المضيق، مما رسم خريطة ميدانية للضربات الأمريكية. أفادت وكالة "فارس" ووسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع عدة انفجارات متتالية في محافظة هرمزجان، مع تقارير عن استهداف ضربات لمدينة بندر عباس وجزيرة قشم ومنطقة سيريك على الساحل الجنوبي. كما ذكرت وكالة "مهر" عن انفجار جديد في سيري، وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الضربات الأمريكية أصابت خزانين للمياه في جنوب إيران، مما تسبب في انقطاع إمدادات المياه عن منطقة باماني القريبة من سيريك.

ويظهر تركيز الضربات على هذا الامتداد الساحلي تحريك العمليات نحو المنطقة المشرفة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً: "لقد أسقطوا مروحيتنا، ونحن نرد الآن"، مؤكداً "أؤمن بالرد الحازم، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قوياً وفعالاً للغاية، وهذا ما يمثله هذا الرد". كان ترامب قد أعلن سابقاً نجاة طاقم المروحية، وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن العسكريين أنقذا قرب سواحل سلطنة عمان وحالتهما الصحية مستقرة.

من ناحيتها، حذرت القوات المسلحة الإيرانية أنها "لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد"، مطالبة القوات الأجنبية في المنطقة "إذا أرادت أن تكون بأمان فعليها مغادرتها". وفي مفارقة دبلوماسية رغم التصعيد العسكري، أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران بلغت مراحلها النهائية، معتبراً أن الاتفاق قد يتم خلال أيام. من جانبها، واصلت طهران التشديد على تمسكها بالدبلوماسية لكنها ربطت أي تقدم بضمانات واضحة واحترام التزامات الطرف الآخر





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