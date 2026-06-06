اعتراض صواريخ إيرانية باتجاه الكويت والبحرين وتصاعد التوترات في مضيق هرمز

تتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعتراض صواريخ باليستية إيرانية متجهة نحو الكويت والبحرين، في الوقت الذي تشدد فيه إيران حصارها على مضيق هرمز، مما أدى إلى مخاوف عالمية من اضطرابات في إمدادات الطاقة.

يتزامن ذلك مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه الكويت و البحرين . أعلن الجيش الكويت ي، فجر السبت، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار ودعت سكانها للتوجه إلى مكان آمن.

وأفاد بيان عسكري كويتي بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ولم يحدد الجيش الكويتي مصدر الهجمات الجديدة، على غرار ما فعل في بيانات سابقة خلال الأسابيع الماضية حول هجمات مشابهة، غير أن وزارة الخارجية حملت آنذاك إيران مسؤولية تنفيذها. ودعت الوزارة، في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه الكويت والبحرين. وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية لـ4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وأضافت: تشير التقديرات الأولية إلى اعتراض 6 من الصواريخ بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المحدد.

في 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية. وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا





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