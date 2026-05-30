اعتراف جيل بايدن الصادم يعيد فتح ملف مناظرة 2024 ويثير جدلاً داخل الحزب الديمقراطي

كشفت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن في مذكراتها عن خوفها من إصابة زوجها بجلطة دماغية خلال المناظرة مع ترامب، مما أثار انتقادات الديمقراطيين الذين يرون أن ذلك يشتت الانتباه عن الانتخابات المقبلة.

عادت الجدل حول أداء الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مناظرته مع دونالد ترامب إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن كشفت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن في مذكراتها الجديدة عن لحظة خوفها الشديد على زوجها خلال تلك المناظرة التي جرت في يونيو 2024.

وأوضحت جيل بايدن أنها اعتقدت أن جو بايدن قد أصيب بجلطة دماغية أثناء المناظرة، وهو ما وصفته بأنه أخافها حتى الموت. هذا الاعتراف الذي جاء في كتابها أثار موجة من الانتقادات بين الديمقراطيين الذين يرون أن إعادة فتح هذا الملف في هذا التوقيت قد يضر بجهود الحزب للتركيز على الانتخابات المستقبلية.

وقد أشارت جيل بايدن إلى أنها شاهدت زوجها وهو يناظر ترامب وشعرت بالهلع لأنها لم تره في مثل هذه الحالة من قبل، وتابعت قائلة: "لا أعرف ما حدث، وبينما كنت أشاهد ذلك فكرت: يا إلهي، إنه مصاب بجلطة دماغية". وبحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو، فإن هذا الاعتراف يتناقض بشكل صارخ مع التبريرات الإيجابية التي كانت تقدمها جيل بايدن في ذلك الوقت، حيث كانت تدافع عن أداء زوجها وتصفه بأنه عثرة عابرة.

وقد أعاد هذا التصريح فتح الجراح القديمة بين الديمقراطيين، خاصة بعد الهزيمة التي تعرضوا لها في انتخابات 2024، مما دفع العديد من قادة الحزب إلى التعبير عن استيائهم من هذا التشتيت غير الضروري. يشير التقرير إلى أن إفصاح جيل بايدن عن مخاوفها أدى إلى صدمة بين موظفي البيت الأبيض السابقين والحملة الانتخابية، والذين طُلب منهم في ذلك الوقت التعامل مع أداء بايدن المتردد على أنه مجرد خطأ بسيط.

وقد علقت ميغان هايز، المساعدة الخاصة السابقة لجو بايدن، على ذلك قائلة إن توقيت المذكرات وسياقها قد يلحقان ضرراً بالديمقراطيين في وقت يشهدون فيه زخماً انتخابياً قوياً. وأضافت هايز: "أعتقد أنهم بحاجة لبيع الكتب، وأعتقد أن الدكتورة بايدن تريد أن تُروى قصتها. لكن هذا الأمر غير مرحب به من قبل الديمقراطيين. لدينا زخم كبير لصالحنا، وعندما نُجر مجدداً إلى نقاشات حول السن وانتخابات 2024 فلن يكون ذلك في صالح الديمقراطيين أبداً".

كما عبر موظف سابق آخر في البيت الأبيض عن استيائه قائلاً: "كان رد فعلي ببساطة: أهلاً بك في النادي. تساءل كل شخص في أمريكا وفي إدارتكم عن الأمر نفسه، وبدلاً من الاعتراف بذلك، طلب منا لأيام تجاهله وكأنه مجرد ليلة سيئة".

من جهة أخرى، قلل العديد من الاستراتيجيين الديمقراطيين البارزين وقادة الحزب السابقين من أهمية هذه الجولة الأخيرة من إعادة فتح ملف انتخابات 2024، معتبرين أنها مجرد "جعجعة بلا طحين" ولن يكون لها تأثير كبير على حظوظ الحزب في عامي 2026 أو 2028. فقد صرحت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الديمقراطية ميشيل لوغان غريشام قائلة: "لسنا بحاجة إلى أن نُشتت انتباهنا بما تقوله اللجنة الوطنية الديمقراطية عن تحليلها، ولا أريد أن أشتت انتباهي بكتاب أي شخص.

ما علي فعله هو التركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وهذا ما أعتقد أنه يُثير استياءهم حقاً، كل هذا الهراء". وأضافت أن الناخب الديمقراطي العادي لا يبالي بهذا الكتاب أو النقاش الدائر بعد الآن. ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي إلى توحيد صفوفه قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وسط محاولات لتصحيح المسار بعد خسارة البيت الأبيض.

كما أن هناك تداعيات أخرى تشمل الرئيس السابق جو بايدن نفسه، الذي يقاضي وزارة العدل لمنع نشر مقابلاته الصوتية مع المحقق الخاص روبرت هور، وابنه هانتر بايدن الذي يظهر في بودكاست مع كانديس أوينز صاحبة نظريات المؤامرة. ويبدو أن عائلة بايدن لا تزال تحت الأضواء، لكن هذه المرة بطريقة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي للديمقراطيين





