اشتباكات حدودية متصاعدة بين إسرائيل وحزب الله وإصابة جنود إسرائيليين

إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباك مع حزب الله في جنوب لبنان، وإنذارات بإخلاء قرى لبنانية، وتوغل إسرائيلي في بلدة رميش، واشتباك مباشر قرب دير سريان، وتصاعد القصف الإسرائيلي على لبنان.

أفادت هيئة البث ال إسرائيل ية بإصابة جنديين إسرائيل يين بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان . وذكرت الهيئة أن قوة من لواء غولاني التابع للفرقة 36 تعرضت لإطلاق نار أثناء تقدمها داخل الأراضي ال لبنان ية، مما أدى إلى إصابة الجنديين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ردت على مصادر إطلاق النار، بينما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية وموقع مضاد للدبابات تابع لحزب الله في المنطقة. وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في موقع الحادث، مع تنفيذ عمليات تمشيط وتطويق. ويأتي هذا الاشتباك في ظل تصاعد التوترات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، حيث يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابة جنوده في جنوب لبنان. في سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 6 قرى جنوبي لبنان، تمهيداً لشن غارات على المنطقة.

وشملت القرى المنذرة النبطية الفوقا، وميفدون، وقلاويه، وبرج قلاويه، والمجادل، وصريفا. وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات تأتي ردًا على ما وصفه بـ'خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار'. كما أفادت الأنباء بتوغل قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية في منطقة المرج في بلدة رميش ذات الأغلبية المسيحية جنوبي لبنان، وهو توغل يعد الأول من نوعه منذ عام 2024. وانتشرت القوة الإسرائيلية عند المثلث الرابط بين بلدات رميش ودبل وعيتا الشعب، وتوقفت عند مدخل بلدة رميش الحدودية.

وتعتبر رميش من البلدات الحدودية التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2024 وتقع ضمن ما يسمى بـ'الخط الأصفر' الذي حددته إسرائيل. من جهته، أعلن حزب الله عن خوض اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر في بلدة قرب دير سريان جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب بأنه تصدى لقوة إسرائيلية حاولت التقدم بالقرب من بلدة دير سريان في منطقة 'الخط الأصفر'، وفتح المجاهدون النار باتجاه القوة المعادية، وخاضوا معها اشتباكاً عنيفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، محققين إصابات مؤكدة في صفوفها. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي والساري حتى 17 مايو/أيار الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في لبنان وتفجير منازل في عشرات القرى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 2696 قتيلاً و8264 جريحاً. وتُعد هذه التطورات تصعيداً خطيراً في التوترات الحدودية، وتثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. وتُشير التقارير إلى أن إسرائيل تحتل مناطق جنوبي لبنان منذ عقود، وتوغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى احتلالها لفلسطين وأراضٍ في سوريا، ورفضها الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة





