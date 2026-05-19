اسطول الصمود العالمي يشكر السلطات التركية ومساعدتهم لسفينة فاميلي عالمة خطر تتعرض للانجراف في البحر المتوسط

أعرب"أسطول الصمود العالمي"، اليوم السابع عشر من كانون الثاني"يناير"، عن شكره للسلطات التركية التي قدمت المساعدة لسفينة"فاميلي" بعد تعرضها لعطل أثناء إبحارها في البحر المتوسط لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وقد تعرضت السفينة لحالة طارئة بسبب عطل تقني أثناء إبحارها في البحر المتوسط وبدأ بعدها فقدانها القدرة على المناورة وبدء انجرافها في عرض البحر. وكان على متنها 27 شخصا، بينهم أطباء ومراقبون قانونيون وأعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، وممثلون عن وفدات دولية، إضافة إلى طاقم السفينة. وقد حملت مساعدات إنسانية ومعدات طبية ومستلزمات صحية مخصصة للفلسطينيين في غزة.

ووجه القبطان نداء استغاثة عبر اللاسلكي إلى خفر السواحل التركي بعد أن تعرض العطل، وعقب ذلك، وصلت وحدات خفر السواحل التركية و3 فرقاطات إلى موقع السفينة خلال ساعتين. وذكر أن الحس الذي أظهرته السلطات التركية خلال هذه العملية كان ذا أهمية عظيمة لضمان سلامة الناشطين والمتطوعين الصحيين على متن السفينة. وشارك الأسطول، الخميس، في أحدث محاولاته لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، بدعم من 54 قاربا، بسبب قصف الجيش الإسرائيلي له في المياه الدولية قبل أسبوعين.

وعلق وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، على التدوينة على منصته"إن سوسيال" التركية: "السفينة وجّهت نداء استغاثة بعد تعرض لها لعطل تقني، وعلى إثر ذلك تم إرسال 3 سفن وقارب تابعين لخفر السواحل التركية. كما تلتزم تركيا، بصفتها الداعم الأقوى لكرامة الإنسانية وللضمير الذي يقف إلى جانب المظلومين وللنضال العادل". ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها عمل"مخز ولا إنساني".

وقد استمرت إسرائيل في القصف من أجل تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وتكرار القصف اليومي على غزة، ما أسفر عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين.

في وقت سابق، أبحر الأسطول من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007





