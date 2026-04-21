استقالة النائبة شيلا شيرفيلوس ماكورميك وسط اتهامات باختلاس أموال عامة

استقالة النائبة الديمقراطية شيلا شيرفيلوس ماكورميك من الكونغرس الأمريكي قبيل إجراءات تأديبية بحقها، على خلفية تورطها في قضية اختلاس ملايين الدولارات من أموال جائحة كورونا.

في تطور سياسي مفاجئ هز أروقة الكونغرس الأمريكي ، أعلنت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا ، شيلا شيرفيلوس ماكورميك ، استقالتها الرسمية من مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي. وجاء هذا القرار الدراماتيكي في توقيت حرج للغاية، حيث تزامن مع لحظات سبقت انعقاد اجتماع حاسم للجنة الأخلاقيات بالمجلس، والتي كانت تتهيأ لمناقشة إصدار توصية بفرض عقوبات تأديبية قاسية قد تصل إلى حد الطرد النهائي من المجلس. وقد ساد ترقب كبير في الأوساط السياسية الأمريكية حول مستقبلها قبل أن تقطع الشك باليقين بقرار الاستقالة الفوري.

وفي بيان مفصل نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، بررت شيرفيلوس ماكورميك خطوتها بأنها رد فعل طبيعي على ما وصفته بالعملية غير العادلة التي تفتقر إلى النزاهة القانونية. وأوضحت النائبة البالغة من العمر 46 عاماً أن لجنة الأخلاقيات رفضت بشكل قاطع طلب فريقها القانوني الجديد بمنحهم الوقت الكافي للتحضير وتقديم دفوعاتهم، معتبرة أن المضي قدماً في هذه الإجراءات في ظل وجود لائحة اتهام جنائية معلقة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة. وشددت على أنها لن تسمح بتشويه سمعتها أو خرق مبادئ العدالة التي تأسست عليها البلاد، مؤكدة أن قرارها جاء لتكريس وقتها للتركيز على الدفاع عن سكان دائرتها العشرين في ولاية فلوريدا ضد ما وصفته بالألاعيب السياسية. وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب تحقيقات مكثفة ومعقدة تلاحق النائبة وعائلتها، حيث تواجه اتهامات فيدرالية ثقيلة تتعلق باختلاس وغسل أموال عامة مخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ففي نوفمبر 2025، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل لائحة اتهام تزعم تورط شيرفيلوس ماكورميك في سرقة ما يقارب 5 ملايين دولار من أموال الطوارئ الفيدرالية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال كانت دفعة زائدة حصلت عليها شركة رعاية صحية تابعة لعائلتها مقابل خدمات تطعيم، إلا أنه تم تحويلها بشكل غير قانوني لتمويل حملتها الانتخابية الخاصة في عام 2022، فضلاً عن إنفاقها في شراء مقتنيات شخصية باهظة الثمن، من بينها قرط من الألماس الأصفر الفاخر. وفي ختام بيانها، لم تغلق النائبة الباب أمام مواصلة الصراع، حيث شددت على أن المعركة القانونية ضدها لم تنتهِ بعد، محذرة من خطورة السابقة التي قد يضعها الكونغرس بمعاقبة الأعضاء قبل استكمال المسارات القضائية العادلة، معتبرة ذلك خطراً يهدد الديمقراطية الأمريكية برمتها ويستوجب قلق جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines