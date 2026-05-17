استهداف مسيَّر لمولد كهربائي قرب محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي

تعاملت الجهات المختصة في أبوظبي مع حريق نشب في مولد كهربائي خارج محيط محطة براكة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مع التأكيد على سلامة المنشأة النووية وعدم وجود إصابات.

شهدت منطقة الظفرة في العاصمة الإمارتية أبوظبي حادثة أمنية تمثلت في اندلاع حريق في أحد المولدات الكهربائية الواقعة خارج المحيط الداخلي ل محطة براكة للطاقة النووية، وذلك نتيجة استهداف مباشر بواسطة طائرة مسيرة .

وقد سارعت الجهات المختصة والفرق الأمنية في الإمارة إلى الاستجابة الفورية للبلاغ، حيث تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ القصوى للتعامل مع الموقف. وأكدت التقارير الرسمية أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع تمدده إلى المناطق الحيوية الأخرى، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة هذا الهجوم، كما لم تتأثر البنية التحتية الأساسية للمحطة النووية، حيث كان الحريق محصوراً في المولد الكهربائي الذي يقع خارج النطاق الأمني الداخلي للمنشأة.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بياناً توضيحياً شددت فيه على أن هذا الحادث لم يؤدِ إلى أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية في الموقع أو المناطق المحيطة به. وأوضحت الهيئة أن أنظمة المراقبة والرصد الإشعاعي تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، وقد أكدت القراءات عدم وجود أي تسرب أو زيادة في مستويات الإشعاع، مما يعني أن سلامة الجمهور والبيئة ظلت مضمونة تماماً.

كما أشارت الهيئة إلى أن جميع وحدات محطة براكة للطاقة النووية تواصل عملها بشكل اعتيادي وطبيعي، وهي تتبع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجالات الأمان والتشغيل، مما يبرهن على متانة الأنظمة الدفاعية والوقائية التي تم تصميم المحطة بناءً عليها لمواجهة مختلف أنواع المخاطر والتهديدات الخارجية. تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية، وهو ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التأكيد على استمرار نهجها الثابت في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة تعمل بشكل وثيق بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز آليات الدفاع المشترك ومواجهة التحديات الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة في الهجمات التخريبية. وتشدد الإمارات على أن الحفاظ على استقرار المنطقة هو مصلحة مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية والأمنية لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر على المنشآت الحيوية والاقتصادية.

من الناحية الاستراتيجية، تمثل محطة براكة ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للطاقة 2050، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري للوصول إلى الحياد المناخي. إن استهداف منشأة مرتبطة بهذا المشروع الحيوي يعكس محاولات لزعزعة الاستقرار التنموي، إلا أن القدرة العالية على إدارة الأزمة والسيطرة على الحريق بسرعة تؤكد جاهزية الدولة في حماية مكتسباتها الوطنية.

وتستمر الجهات المعنية في إجراء تحقيقات دقيقة للوقوف على تفاصيل الهجوم وتحديد مصدر الطائرة المسيرة، مع اتخاذ تدابير أمنية إضافية لتعزيز حماية المواقع الاستراتيجية في الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. ختاماً، يظهر التعامل الاحترافي مع حادثة حريق مولد براكة مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية والهيئات الرقابية. إن الالتزام بالشفافية في إعلان التفاصيل وطمأنة الجمهور بشأن السلامة الإشعاعية يعكس الثقة في المنظومة التشغيلية لمحطة براكة.

ويبقى الرهان على تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية والرادارات القادرة على رصد واعتراض مثل هذه التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها، لضمان استمرارية تدفق الطاقة وتأمين المنشآت النووية التي تعتبر من أكثر المنشآت حساسية وأهمية على مستوى الأمن القومي الإماراتي والعالمي





