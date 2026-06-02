استقالة رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي يسرائيل شومر إثر تحقيق في شبهات تجاوزات أخلاقية

استقالة مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى بعد تحقيق داخلي بشبهة علاقة استغلال منصب مع مرؤوسة

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء استقالة رئيس قسم العمليات يسرائيل شومر إثر تحقيق معه بشبهة ارتكاب تجاوزات أخلاقية . ويشغل شومر منصباً رفيعاً وحساساً للغاية في الجيش الإسرائيلي ، وقد رشح اسمه للترقية من رتبة عميد إلى لواء وتعيينه في منصب المستشار ال عسكري لوزير الدفاع حسبما ذكرت القناة 14 العبرية الخاصة.

وأكد الجيش أن رئيس الأركان إيال زمير وافق على طلب تقاعده الفوري. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن شومر طلب إنهاء مهامه والتقاعد من الجيش على خلفية تحقيق يجري معه بشأن شبهات تتعلق بالنزاهة العامة. وبحسب القناة 14، تعود جذور القضية إلى شكوى قدمت خلال الأشهر الأخيرة إلى المستشارة الخاصة لرئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي (قضايا الجندر).

وتضيف أن الشكوى تناولت شبهات بوجود علاقة استغلال منصب بين شومر وإحدى مرؤوساته، وبعد فحوصات أولية تقرر فتح تحقيق علني، وتم استدعاء شومر للتحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة. واستمرت القضية سرية للغاية بسبب حساسية منصب شومر، حيث لم يعلم بوجودها سوى عدد قليل في المؤسسة الأمنية، وأبلغ رئيس الأركان زامير أعضاء هيئة الأركان العامة بتفاصيل الحادث في الساعات القليلة الماضية. وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل جولة التعيينات القيادية التي تجري حالياً.

كان من المتوقع أن ينهي شومر قريباً منصبه كرئيس قسم العمليات ليحل العميد باراك حيرام مكانه، كما تم تداول اسمه كمرشح محتمل لخلافة غاي ماركيزانو في منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع. وتشير التقارير إلى أن الاستقالة المتوقعة لشومر قد تؤثر على هذه الخطة التعيينات وتفرض مراجعة للترشيحات في أعلى المستويات العسكرية، خاصة أن القضية تحمل مخاطر على سمعة المؤسسة الأمنية وتظهر تحديات في إدارة السلوك الأخلاقي داخل الجيش





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استقالة الجيش الإسرائيلي يسرائيل شومر تجاوزات أخلاقية تحقيق عسكري

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