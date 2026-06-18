استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط خلافات دبلوماسية

يستمر الجيش الإسرائيلي في انتشار قواته داخل الأراضي اللبنانية ضمن منطقة آمنة تمتد 10 كلم، في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توتراً حول مذكرة التفاهم مع إيران التي تشمل لبنان، فيما تحذر إيران من أن الهجمات الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً للاتفاق.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي اليوم استمرار نشر قواته في منطقة آمنة تمتد حوالي عشرة كيلومترات داخل الأراضي ال لبنان ية. وكتب المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي على منصة إكس stating أن الانتشار يستند إلى حاجة عملياتية،他强调 أن القوات تواصل عملها في جنوب لبنان لإزالة التهديدات وتعزيز دفاع سكان شمال إسرائيل ، وقدم خريطة توضح منطقة العمل.

هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تقارير عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشمل ملف لبنان. من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبراً إياها انتهاكاً للاتفاقية الموقعة بين طهران وواشنطن.

وأكد بقائي أن المذكرة أصبحت نهائية بعد توقيعها من الرئيسين، مشيراً إلى أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن_onus يقع على أمريكا لإلزام إسرائيل باحترام التعهدات. يسلط هذا التطور الضوء على تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تتداخل المصالح العسكرية والدبلوماسية، وتظهر استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الجهود الدبلوماسية. ويبدو أن الخلافات بين القادة الإسرائيليين والأمريكيين حول التعامل مع إيران تنعكس على الواقع الميداني، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة الحدودية





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