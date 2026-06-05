استقالة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي تثير تساؤلات حول مستقبل المهرجان بعد قرار إيقافه

قدّمت رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأمير أباظة استقالته после أيام من قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة المصرية بعدم منح التصريح لإقامة الدورة الـ42 بسبب تراجع مستوى المهرجان. وتناقش آراء نقاد سينمائيين حول إمكانية استئناف المهرجان بعد الاستقالة ومخاطر التوقف الدائم.

في تطور قد يمهّد لعودة نشاط مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قدّم رئيس المهرجان الأمير أباظة استقالته من رئاسة الدورة الـ42 المزمعة لعام 2026.

جاءت الاستقالة بعدdays قليلة من قرار اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة المصرية بعدم منح التصريح اللازم لإقامة الدورة، وذلك بسبب ما وصفته اللجنة بـ"تراجع مستوى المهرجان خلال السنوات الأخيرة وعدم تحقيقه الأهداف الثقافية والفنية التي تأسس من أجلها". وأعلن أباظة في بيان استقالته أنه تغلّب للمصلحة العامة، موضحاً أنه تعرّض لحملة تشهير وتشويه، وأنه إذا كانت المشكلة في شخصه فهو يترك الفرصة لمجلس الإدارة لاختيار رئيس جديد. وأشار إلى الإنجازات التي حققها المهرجان خلال رئاسته له على مدى 13 دورة.

وقد فتحت الاستقالة الباب أمام تساؤلات حول إمكانية استئناف نشاط المهرجان وإقامة الدورة في موعدها بعد اختيار رئيس جديد يتوافق مع متطلبات اللجنة العليا ووزارة الثقافة. حيث رأت الناقدة ماجدة خير الله أن استقالة أباظة يجب أن تمهّد لاستئناف المهرجان نشاطه، محذرة من أن وقف المهرجان ولو لدورة واحدة قد يفقده ثقة صناع الأفلام ويؤثر على سمعته، وقد يغريني جهات بوقفه إلى الأبد.

من جهتها، قالت الناقدة ميرفت عمر، وهية عضوة مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما والمدير الفني للمهرجان، إن استقالة أباظة جاءت متأخرة ولا يمكنها تغيير قرار اللجنة العليا النهائي بعدم عقد الدورة، مؤكدة أنها طلبت إعفاءها من منصبها منذ بدء تراجع مستوى المهرجان وعدم الاهتمام بصناع الأفلام. وأضافت أن هناك وعوداً براقة لإنقاذ المهرجان لم تنفذ على أرض الواقع.

من ناحيته، يرى الناقد الفني سمير شحاتة أن المهرجان يحتاج إلى هيئة تديره بمعطيات تلائم العصر الحالي، وليس بالطريقة التي كانت تُدار بها المهرجانات منذ 20 عاماً، مستبعداً عقد المهرجان هذا العام وفقاً لقرار اللجنة. وأكد أن الإصلاح يجب أن يأتي من الداخل، مشيراً إلى أن من بين مشكلات المهرجان عدم وجود صف ثانٍ لقياداته وعدم خروجه للجمهور السكندري. 眉眼 unfit





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