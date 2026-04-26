استمرار هطول أمطار رعدية وغزيرة على مناطق واسعة من المملكة مع رياح نشطة وأمواج عالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق واسعة من المملكة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع أمواج عالية في البحر الأحمر والخليج العربي.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين على أجزاء واسعة من مناطق المملكة، حيث تشمل هذه الأمطار مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وقد يؤدي هذا الهطول إلى جريان السيول في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الجبلية والمنخفضات. كما تتوقع التقارير الجوية حدوث رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة، مما قد يؤثر على الرؤية على الطرقات ويؤثر على حركة المرور.

في البحر الأحمر، تتوقع التقارير أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع أمواج ارتفاعها من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. أما في الخليج العربي، فستتحول الرياح السطحية من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية فمساءً إلى جنوبية بسرعة تتراوح بين 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، ومن شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الأجزاء الوسطى والجنوبية، وقد تصل السرعة لأكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتظهر التوقعات الجوية أن مدينة مكة المكرمة ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 38 و26 درجة مئوية، مع حالة غائمة جزئية ورياح نشطة، بينما ستشهد الدمام أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 35 و25 درجة مئوية. أما حائل فستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مع درجات حرارة تتراوح بين 31 و17 درجة مئوية. وتظهر التوقعات أن الباحة ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، بينما ستشهد جازان حالة غائمة جزئية، مع درجات حرارة تتراوح بين 35 و30 درجة مئوية.

وتظهر التوقعات أن العلا ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مع درجات حرارة تتراوح بين 32 و19 درجة مئوية، بينما ستشهد الخرج أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و24 درجة مئوية. وتظهر التوقعات أن المجمعة ستشهد أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 32 و20 درجة مئوية، بينما ستشهد القريات أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 27 و15 درجة مئوية.

وتظهر التوقعات أن الأحساء ستشهد أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 37 و24 درجة مئوية، بينما ستشهد السودة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 18 و10 درجة مئوية. وتظهر التوقعات أن الصمان ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 34 و22 درجة مئوية





