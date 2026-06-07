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استنفار في جنوب سوريا بعد تصدي إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني وإغلاق مطار دمشق

أمن ودفاع News

استنفار في جنوب سوريا بعد تصدي إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني وإغلاق مطار دمشق
سورياإسرائيلإيران
📆6/7/2026 9:44 PM
📰skynewsarabia
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تعيش مناطق الجنوب السوري حالة من الاستنفار الأمني بعد اعتراض إسرائيل لهجوم بمسيرات وصواريخ إيرانية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت للممرات الجوية ومطار دمشق الدولي担心 سقوط الحطام على المدنيين

شهدت مناطق جنوب سوريا حالة استنفار أمني وعسكري ملحوظة بعد أن تصدت القوات ال إسرائيل ية ل هجوم صاروخي و طائرات مسيرة إيران ية. وأفاد شهود عيان من القنيطرة وريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة وشاهدوا صواريخ إسرائيل ية تتصدى للهجوم، مما أثار حالة من الرعب بين السكان خوفا من سقوط حطام الصواريخ فوق المدن والقرى.

وقال الشهود إن الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته في منطقة وادي اليرموك، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية، في ظل استنفار على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وسط مخاوف من استهداف القرى والمزارع التي يتواجد فيها مدنيون وفلاحون. من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عن إغلاق الممرات الجوية الجنوبية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 من مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح الاثنين، alongside تعليق جميع العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، نتيجة التطورات الأمنية في المنطقة.

وقد أدى هذا الإغلاق إلى اضطرابات في حركة الطيران المدني وتأخير في رحلات الطيران الدولي، مما زاد من تأثيرات الأزمة على البنية التحتية للطيران في سوريا

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سوريا إسرائيل إيران هجوم صاروخي مطار دمشق استنفار الجولان طائرات مسيرة إغلاق المجال الجوي

 

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