استفتاء سويسرا يطرح حدًا أقصى لسكان البلاد عند عشرة ملايين بحلول 2050

حزب الشعب السويسري يقترح تعديلًا دستوريًا لتحديد سقف سكاني عند عشرة ملايين، ما يثير جدلاً حول تأثيره على الاقتصاد والهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم عن جدول أعمال استفتائي جديد يطرح مقترحًا دستوريًا يهدف إلى تحديد حد أقصى لعدد سكان البلاد عند عشرة ملايين نسمة بحلول عام 2050.

يأتي هذا الاقتراح من حزب الشعب السويسري اليميني، الذي يربط بين الزيادة السكانية المتسارعة، خاصةً نتيجة الهجرة، وبين الضغوط المتزايدة على سوق السكن والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. حسب تقديرات إحصائية رسمية، من المتوقع أن يتجاوز عدد السكان الحالي البالغ أكثر من تسعة ملايين نسمة حاجز العشرة ملايين في أوائل الأربعينيات من القرن الحالي، ما يخلق مخاوف من تضخم الأسعار، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الجريمة.

الفكرة الأساسية للمقترح هي وضع حد ثابت لسقف السكان، بحيث لا يتجاوز العدد المحدد أي تعديل لاحق، ما يعني أن أي نمو سكاني إضافي سيتطلب مراجعة دستورية أو تعديل قانوني خاص. في ظل هذا السياق المتوتر، عبّرت هيلين جولي، وهي مهاجرة من كينيا وتعيش في مدينة زيورخ، عن دعمها الكامل للمقترح، معتبرة أن تجاوز عدد السكان عشرة ملايين سيزيد من تعقيد الحياة اليومية ويحد من فرص الحصول على سكن ملائم.

وفقًا لتقارير رويترز، تدافع جولي عن سياسات تقييدية للهجرة، مشيرة إلى أن السيطرة على أعداد الوافدين الجدد قد تساعد في تخفيف الضغوط على البنية التحتية وتخفيف أعباء الضرائب على المواطنين الأصليين. إذا تم إقرار المقترح من قبل الناخبين في الاستفتاء القادم، فقد ينتج عنه تنفيذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقُّل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الشركات السويسرية التي تعتمد على العمالة العابرة للحدود.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقسامًا واضحًا بين الناخبين؛ إذ تراجعت مؤشرات التأييد للمقترح في الأسابيع الأخيرة مقارنةً بالاستطلاعات السابقة، مما يعني أن فرص نجاحه ليست مضمونة. ومع ذلك، يظل الموقف السياسي للجهات الداعمة ثابتًا، حيث يرون أن فرض سقف سكاني هو خطوة أساسية لضمان استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام للبلاد على المدى الطويل





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