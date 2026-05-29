استمرار رمي الجمرات في منى مع توافد أعداد متزايدة من الحجاج المتعجلين

تغطية شاملة لأداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق بمنى، مع التركيز على رمي الجمرات وخطط التفويج والخدمات اللوجستية، بما في ذلك إنجازات البنية التحتية والخدمات الطبية والافتتاحيات الإنسانية.

يواصل الحجاج في ثاني أيام التشريق أداء مناسكهم في مشعر منى ، حيث يقومون ب رمي الجمرات الثلاث بالترتيب: الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. يتجه المتعجلون بعد الرمي إلى مغادرة منى قبل غروب الشمس، بينما يفضل آخرون المبيت لإكمال الرمي في اليوم الثالث.

من المتوقع ارتفاع عدد المتعجلين اليوم، خاصةً مع رغبة الكثيرين في التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع وصرلاة الجمعة. تبرز منشأة الجمرات الحديثة كأحد أبرز المشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 300 ألف حاج في الساعة، ما يضمن تفويجاً مرناً وآمناً. تعمل في المنشأة فرق ميدانية متخصصة على مدار الساعة لتأمين السلامة وتقديم الخدمات الطبية والإرشادية، مدعومة بشاشات إرشادية متعددة اللغات وكاميرات مراقبة حديثة.

كما شهد مشعر منى تحقيق أحمال كهربائية تاريخية بلغت 375 ميجاواط، بزيادة 5% عن العام الماضي، مما يعكس التخطيط التشغيلي المتقدم. بالإضافة إلى ذلك، نفذت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع مهمة إسعافية عاجلة لنقل حاجة عشرينية تعاني غيبوبة سكر، بينما تكفل خادم الحرمين الشريفين بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين.

في لفتة إنسانية مؤثرة، وثقت عدسات الكامeras موقفاً لحاج يحمل والده المسن أثناء الرمي، ومما يجدر بالذكر أن ولي العهد يقيم حفل استقبال سنوي لضيوف الحج نيابة عن الملك سلمان





