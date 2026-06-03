استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عددًا من المسؤولين العدليين في مكتبه بالإمارة، واطّلع على الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافى، وعددًا من قضاة الاستئناف، ومدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة عبدالكريم الصميلي.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على أبرز الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وجهود وزارة العدل في تطوير الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الدور الذي يضطلع به مرفق القضاء في ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، مشيدًا بما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الأمر الذي أسهم في تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءتها، وتحقيق العدالة الناجزة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مبارك المطوع. واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرضٍ حول أبرز مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الجاري تنفيذها في منطقة جازان، وما تشهده من أعمال تطوير تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورأى الأمير محمد بن عبدالعزيز أن رئيس منظمة تقييم المخطوطات والتراث الإسلامي في مالي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج والعناية بالتراث الإسلامي، وجرى استعراض عددٍ من المبادرات والخطط المستقبلية الرامية إلى دعم البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، والمساهمة في تعزيز الحركة التنموية والاقتصادية، وتيسير التنقل ورفع مستوى السلامة على الطرق. ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتطوير المشاريع والخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة





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