استمرار المحادثات الإيرانية الأمريكية في إسلام أباد وسط توترات وتحديات

تتواصل المحادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام أباد بوساطة باكستانية، وسط إشارات إلى توترات وتحديات كبيرة. مصادر إيرانية تؤكد على أهمية المفاوضات بشأن قضايا رئيسية مثل مضيق هرمز والملف النووي، بينما تشير إلى شكوك حول جدية الطرف الآخر.

أفادت مصادر حكومية إيران ية بأن ال محادثات الجارية مع الولايات المتحدة ستتواصل لجولة أخرى، وذلك بناءً على مقترح باكستان ي حظي بموافقة الوفدين ال إيران ي والأمريكي. ونقلت وكالة الأنباء ال إيران ية (إرنا) عن مصادر مطلعة أن ال محادثات التي تجري في إسلام أباد قد انتقلت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي للأطراف المعنية، ما يشير إلى تصاعد أهمية هذه المباحثات وتعقيدها.

في سياق متصل، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن المحادثات الإيرانية الأمريكية على مستوى الخبراء لا تزال مستمرة حتى بعد مرور 15 ساعة على انطلاقها، مما يدل على استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين الجانبين.<\/p>

أكدت المصادر الإيرانية على أن إيران لن تنسى تجربة نكث الولايات المتحدة لوعودها وسوء نواياها، ولن تغفر جرائمها المتصلة بالكيان الصهيوني، في إشارة واضحة إلى العلاقة المتوترة بين البلدين والشكوك المتبادلة.<\/p>

وأشارت المصادر إلى أن القضايا التفاوضية الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال هذه الجولة تشمل مضيق هرمز الحساس والملف النووي الإيراني الشائك، مما يؤكد على أهمية هذه القضايا في تحديد مستقبل العلاقات بين البلدين.<\/p>

وأوضحت المصادر أن نجاح العملية الدبلوماسية في إسلام أباد يتوقف على مدى جدية الطرف الآخر وحسن نيته، مشددة على أن إيران عازمة على استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الدبلوماسية، لضمان مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها.<\/p>

وشددت المصادر على أن نجاح المفاوضات يعتمد على تجنب المطالب المفرطة وغير القانونية، وقبول الحقوق المشروعة لإيران. في وقت سابق، استؤنفت جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام أباد يوم السبت، حيث يتولى مسؤولون باكستانيون دور الوساطة. ووصفت الوكالة هذه الجولة بأنها قد تكون 'الفرصة الأخيرة' للتوصل إلى إطار عمل مشترك، وذلك في ظل ما وصفته بـ 'مطالب أمريكية مبالغ فيها'.<\/p>

وأفادت المصادر بأنها لم تشهد أي تغيير ملحوظ حتى الآن في مسار المفاوضات، على الرغم من بعض التقدم الأولي في المحادثات الفنية. من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تصوير الأجواء الإيجابية للمحادثات، بهدف التأثير على أسعار الطاقة.<\/p>

وفي سياق متصل، نقلت شبكة 'إم إس ناو' عن مصدر من الوفد الإيراني أن المحادثات شهدت توتراً خلال الساعات الأخيرة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن المحادثات لا تزال في وضع جيد، ومن المتوقع استمرارها خلال يوم الأحد، مما يشير إلى أن الجانبين يسعيان جاهدين للتوصل إلى اتفاق رغم العقبات والخلافات.<\/p>





