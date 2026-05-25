استقبال نائب أمير منطقة مكّة المكرمة لسمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز

مكّة المكرمة – الجزيرة – استقبل نائب أمير منطقة مكّة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، فور وصوله إلى مقر الإمارة بمشعر منى، أصحاب المعالي وزير الصحة فهد الجلاجل، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

واطّلع سموّه على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، حيث أكد وزير الصحة استمرار التكامل بين الجهات المعنية بجاهزية عالية، وتواصل تنفيذ الخطط الوقائية بأعلى درجات الجاهزية، مطمئنًا سموّه باستقرار الحالة الصحية للحجاج، وعدم تسجيل أي حالات وبائية بينهم حتى الآن. وأشار وزير الصحة إلى تقديم أكثر من مليون و95 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء الموسم وحتى اليوم، وسط جاهزية متكاملة للمنظومة الصحية خلال حج 1447هـ كما اطّلع سموّه على سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ، وجاهزية منظومة الأعمال الميدانية وفق خطط تشغيلية متكاملة مدعومة بالتحول الرقمي، ورفع كفاءة الاستجابة، وتكامل الفرق والآليات عبر مراكز التحكم والرقابة ونماذج التشغيل الاستباقية؛ لضمان استمرارية الخدمات وجودتها في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة





