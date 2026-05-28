استقبل المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وزير النقل في مشعر منى

استقبل المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وزير النقل في مشعر منى لمناقشة الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

استقبل المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان اليوم، في مقر إقامته في مشعر منى، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بموسم الحج لهذا العام، والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، وتنقلاتهم بين المشاعر بمختلف الوسائل بما يحقق لهم أداء المناسك بكل طمأنينة وتيسير، في ظل ما يشهده الحرمان الشريفان من عناية ورعاية كبيرتين من القيادة الرشيدة وبقاصديهما والمشاعر المقدسة. وثمن المفتي ما تقدمه وزارة النقل من خدمات شاملة مباشرة ولوجستية تسهم في تمكين الحجاج وتنقلاتهم ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء





