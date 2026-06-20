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استهدافات إسرائيلية في جنوب لبنان.. انتهاك لاتفاق الهدنة وسقوط قتلى

الشرق الأوسط News

استهدافات إسرائيلية في جنوب لبنان.. انتهاك لاتفاق الهدنة وسقوط قتلى
إسرائيللبنانحزب الله
📆6/20/2026 7:57 AM
📰cnnarabic
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تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان رغم تجديد اتفاق الهدنة مع حزب الله، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير منازل في قضاء النبطية، في تطور قد يعرقل المفاوضات الدبلوماسية الجارية.

في تطور مقلق successive التوترات في المنطقة، شنّت إسرائيل صباح يوم السبت سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية على عدة بلدات في جنوب لبنان ، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام ال لبنان ية الرسمية.

وتجدّ هذه الهجمات رغم الإعلان عن تجديد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في اليوم السابق، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا للاتفاق ويهدد بتصعيد الأوضاع. وقد ركزت الضربات على مناطق في قضاء النبطية، حيث أدت إلى تدمير منازل ومبانٍ سكنية، مما تسبّب في نزوح العائلات وزيادة المعاناة الإنسانية

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إسرائيل لبنان حزب الله هدنة ضربات جوية

 

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