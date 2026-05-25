استقبال وزير الصحة وأمين العاصمة المقدسة في مقر الإمارة بمشعر منى

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وأمين العاصمة المقدسة مساعد عبدالعزيز الداود في مقر الإمارة بمشعر منى، واطّلع الأمير سعود بن مشعل على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، واطّلع على سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ

وأطلع الأمير سعود بن مشعل على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، حيث أكد وزير الصحة استمرار التكامل بين الجهات المعنية بجاهزية عالية، وتواصل تنفيذ الخطط الوقائية بأعلى درجات الجاهزية، مطمئناً باستقرار الحالة الصحية للحجاج، وعدم تسجيل أي حالات وبائية بينهم حتى الآن. وأشار وزير الصحة إلى تقديم أكثر من مليون و95 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء الموسم وحتى اليوم، وسط جاهزية متكاملة للمنظومة الصحية خلال حج 1447هـ.

وأطلع الأمير سعود بن مشعل على سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ، وجاهزية منظومة الأعمال الميدانية وفق خطط تشغيلية متكاملة مدعومة بالتحول الرقمي، ورفع كفاءة الاستجابة، وتكامل الفرق والآليات عبر مراكز التحكم والرقابة ونماذج التشغيل الاستباقية؛ لضمان استمرارية الخدمات وجودتها في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة





