استقرار الدولار الأميركي في الأسواق الآسيوية عقب تراجع احتمالات التصعيد العسكري مع إيران

يتناول التقرير حالة الاستقرار التي شهدتها العملة الأميركية في الأسواق الآسيوية بعد قرار الرئيس ترمب تعليق ضربة عسكرية ضد إيران، مع تحليل لأداء الين الياباني وتوقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت الأسواق المالية الآسيوية مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء حالة من الاستقرار الملحوظ في أداء الدولار الأميركي ، وذلك في أعقاب تطورات جيوسياسية هامة تمثلت في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران.

هذا القرار جاء بهدف إعطاء مساحة أكبر للمفاوضات الدبلوماسية، مما أدى بشكل مباشر إلى تهدئة المخاوف التي كانت تسيطر على المستثمرين في أسواق السندات العالمية، والتي شهدت موجة بيع عنيفة استمرت ليومين متتاليين. وقد انعكس هذا التوجه على مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث استقر المؤشر حول مستوى 99.026 نقطة، مستقطباً طلبات الشراء بعد تراجع حدة القلق من وقوع مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وهو ما أدى سابقاً إلى انخفاض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة يوم الاثنين، منهياً بذلك سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام.

وفي سياق متصل، أشارت التحليلات الصادرة عن بنك ويستباك إلى أن المعنويات العامة في الأسواق بدأت في التعافي والاستقرار بعد التقارير التي أكدت إلغاء الضربة المخططة استجابة لطلبات من قادة دول الخليج العربي، مما عزز من حالة التوازن في تدفقات رؤوس الأموال. وعلى صعيد أسواق الدين والطاقة، سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعاً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.591 في المائة، وهو تراجع يأتي من أعلى مستوياته المسجلة خلال عام كامل، وذلك مع انحسار المخاوف من حدوث قفزة تضخمية مستدامة قد تفرض على البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بنسبة 2.4 في المائة لتستقر عند 109.43 دولار للبرميل، مما يشير إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع أسعار الطاقة. وكان الدولار قد عمل كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والاضطرابات في مضيق هرمز، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير المخاطر.

وفيما يخص التوقعات النقدية، تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن هناك احتمالية تبلغ 36.2 في المائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهي زيادة كبيرة في الاحتمالات مقارنة بنسبة 0.5 في المائة قبل شهر واحد، مما يعكس تغييرات جذرية في نظرة السوق لسياسة البنك المركزي الأميركي، خاصة مع اقتراب موعد أداء كيفين وارش اليمين الدستورية رئيساً للفيدرالي يوم الجمعة المقبل وسط تحديات التضخم. أما في الجانب الآسيوي، فقد استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 158.895 ين، مدعوماً ببيانات حكومية أظهرت نمواً في الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.1 في المائة خلال الربع الأول، متجاوزة التوقعات.

ومع ذلك، أكد وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما استعداد طوكيو للتدخل في أي وقت لمواجهة التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، مع الحرص على ألا يؤدي هذا التدخل إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتشير البيانات إلى أن اليابان قد تكون أنفقت نحو 10 تريليونات ين، أي ما يعادل 63 مليار دولار، منذ نهاية أبريل الماضي لدعم الين وكبح الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وفي بقية الأسواق، استقر اليورو عند 1.1650 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3427 دولار، بينما انخفض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة. وفي سوق العملات الرقمية، سجلت البتكوين ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 77005.69 دولار، بينما صعدت الإيثريوم إلى 2131.91 دولار. وفي تطورات أخرى، واجهت الروبية الإندونيسية والهندية مستويات منخفضة قياسية نتيجة انهيار أسواق الأسهم المحلية وارتفاع أسعار الطاقة، بينما دخلت سوريا مرحلة نقدية جديدة بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً للمصرف المركزي بتكليف من الرئيس أحمد الشرع





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الين الياباني أسعار النفط التضخم العالمي

United States Latest News, United States Headlines