استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة: استشهاد أطفال، أزمة صحية خانقة، ومعاناة إنسانية متفاقمة

يتناول هذا الخبر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على استشهاد أطفال، وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، إضافة إلى معاناة مرضى الكلى في ظل الحصار ونقص الخدمات الطبية، ويدعو إلى تدخل دولي عاجل.

أفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل علي حسام المصري (17 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ، حيث وصل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وصرح شهود عيان بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بالرصاص في منطقة تقع خارج نطاق انتشارها وفق الاتفاق.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني بجراح خطيرة إثر قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بصاروخين استهدفا خيمة نازحين في منطقة المشاعلة جنوب غرب دير البلح. كما أصيب طفل آخر برصاص الاحتلال قرب دوار المزارع جنوب شرق مخيم البريج. وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا فجر السبت إثر قصف مسيرة استهدف تجمعاً للمدنيين في مخيم البريج، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين بقصف مماثل استهدف خيمة نازحين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وذلك وفقاً لنفس المصدر.<\/p>

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من جيش الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة، إلى جانب قصف من بوارج حربية قبالة الساحل. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الهجمات، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للفلسطينيين، وفرض عقوبات على الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.<\/p>

في تطور آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف أحد المولدات الرئيسية في مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع بسبب نفاد الزيوت، مؤكدة أن الاعتماد على مولدات أقل قدرة لا يشكل حلاً، بل يزيد من تعقيد الوضع الصحي في ظل الضغط الكبير الناتج عن أعداد المرضى والجرحى المتزايدة. وحذرت الوزارة من أن استمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار قد يؤدي إلى فشل الحلول البديلة وتفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتياج الشهري للمستشفيات يبلغ 2500 لتر من الزيوت، في ظل الاعتماد شبه الكامل على المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.<\/p>

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، نظم عشرات من مرضى الكلى وقفة احتجاجية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، مطالبين بالسفر للعلاج في الخارج. وأكد المشاركون أن آلاف المرضى ينتظرون التحويلات الطبية منذ أشهر طويلة. وقال المريض عمر البنا: 'إننا ننتظر الموت يوماً بعد يوم في ظل إغلاق المعابر ونقص الإمكانيات'، مناشداً الدول العربية بـ 'التدخل العاجل لتسهيل سفر المرضى واستقبالهم للعلاج، في ظل انعدام الخيارات داخل قطاع غزة بفعل تداعيات الإبادة الإسرائيلية'. كما أكدت المريضة إلهام الخطيب أن مرضى الكلى يواجهون خطر الموت يومياً، في حين أشارت سهاد علي إلى معاناتها بعد فقدان منزلها ونقص الأدوية والغذاء.<\/p>

هذه الأحداث تأتي في سياق أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية، وفاقمت معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.<\/p>

رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني المتعلق بالجانب الإنساني وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ولم تسمح إلا بإدخال كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية.<\/p>

يشهد قطاع غزة يومياً خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال القصف وإطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد 749 فلسطينياً وإصابة 2082 منذ سريان الاتفاق.<\/p>

أسفرت هذه الحرب الإجرامية عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد عن 172 ألف جريح، ودماراً واسعاً طال 90% من البنى التحتية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية ويزيد من معاناة السكان في القطاع المحاصر.<\/p>





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الشهداء الأزمة الصحية الحصار

United States Latest News, United States Headlines