بعد منعه من دخول الولايات المتحدة واستبعاده من تحكيم مباريات كأس العالم 2026، عاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إلى بلاده WHERE استقبل بحفاوة كبيرة من الجماهير والمسؤولين. يلقي الخبر الضوء على مسيرته المتميزة كأفضل حكم أفريقي وكيف تحول إلى رمز للفخر الوطني الصومالي، ويتناول ردود الفعل الدولية والدعم الذي تلقاه، بما في ذلك عرض من مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية.

بعد اختياره كأول حكم صومالي يشارك في تحكيم مباريات كأس العالم، واجه الحكم عمر عبد القادر أرتان مفاجأة غير متوقعة عندما منعته السلطات الأمريكية من دخول أراضيها رغم حيازته لتأشيرة سفر سارية المفعول، مما أبعده عن البطولة قبل حتى أن تبدأ.

هذا القرار أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الرياضية الدولية، وتم اعتبار استبعاده خسارة للتحكيم الأفريقي، وتحول قضيته إلى قضية رأي عام تخطت مجال الرياضة إلى制度建设 والعلاقات الدولية. بعد عودته إلى Mogadishu، استقبل أرتان باستقبال شعبي ورسمي حافل في مطار العاصمة الصومالية، وح瞬 Hundreds of fans, athletes and officials gathered at the airport to welcome Artaan, who had become a symbol of national pride in Somalia.

وأرسل رسالة شكر إلى الفيفا والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والجمهور الصومالي، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي تلقاهخفف من مرارة غيابه عن الحدث العالمي. وأيد رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية ديفيد إيبي قرار دعم أرتان، وأعلنت المقاطعة ترحيبها باستضافته ومنحه فرصة العمل خلال المنافسات. على الرغم من أن الأسباب الرسمية الأمريكية Circulated around security checks, لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.

ومع ذلك، يظل أرتان أحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية، حيث تم اختياره كأفضل حكم أفريقي لعام 2025، وقد أدار العديد من المباريات القارية الكبرى بما في ذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما عزز مكانته ضمن نخبة الحكام. لا يزال التحقيق في أسباب استبعاده جاريًا،患者的静





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عمر أرتان الصومال كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الفيفا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »