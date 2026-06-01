استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن في ظل أجواء من الارتياب والتوتر العسكري في المنطقة

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن المفاوضات ما زالت في مرحلة "رؤوس التفاهم" العامة دون الوصول إلى التفاصيل الفنية للنووي. وربط طهران بين مسار التفاوض والتطورات العسكرية في المنطقة، محذراً من أن أي انتهاكات ستؤدي إلى إجراءات دفاعية. وتناولت التصريحات ملف الأموال المجمدة والضمانات القانونية وترتيبات إدارة مضيق هرمز بالتعاون مع عمان.

تواصل طهران و واشنطن تبادل الرسائل في ظل أجواء من الارتياب والتوتر المستمر، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات الجارية لا تزال في مراحلها الأولى ولم تصل بعد إلى مرحلة الحسم.

وأشار بقائي إلى أن الدبلوماسية لا تعني بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف، بل قد تجري في ظل سوء الظن والارتياب الشديد. وعبّر عن القلق الإيراني إزاء التغييرات المتكررة في المواقف الأميركية وطرح مطالب جديدة أو متناقضة، معتبراً أن هذه التكتيكات قد تطيل أمد المفاوضات وتعيق الوصول إلى تفاهم نهائي.

وأضاف أن طهران تنظر إلى الرسائل الإعلامية والسياسية الصادرة من واشنطن كعوامل معقدة، محذراً من أن استمرارية الرسائل المتضاربة إما أن تكون تكتيكاً تفاوضياً غير مجدٍ مع إيران، أو أنها تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأميركية، وفي الحالتين يتعين على واشنطن توضيح موقفها بوضوح وحسم في أسرع وقت ممكن. في شأن التفاصيل الفنية للبرنامج النووي، نفي بقائي وجود أي مفاوضات تفصيلية مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل المنشآت النووية أو مخزون اليورانيوم المخصب، مؤكداً أن المحادثات الحالية تركز على إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لمرحلة تفاوضية أوسع.

وأوضح أن البنود الـ14 المتداولة بين الطرفين تبقى في إطار "رؤوس تفاهم" عامة، دون أن تتضمن بعد التفاصيل التنفيذية للقضايا الأكثر تعقيداً. وذكر أن أي اتفاق على هذه المبادئ العامة سيفتح مرحلة لاحقة تمتد بين 30 و60 يوماً لمناقشة التفاصيل السياسية والفنية والقانونية. وكشف أن أحد محاور التفاهم الأولي يتناول تهيئة الظروف لإعادة إعمار الأضرار الناتجة عن الحرب، مع وجود اقتراحات مختلفة مثل تخصيص أموال أو آليات لدعم جهود التعويض وإعادة البناء، لكن هذه الملفات ما زالت قيد البحث.

أما في ملف المطالب الإيرانية، فأكد بقائي أن استعادة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج constitute "مطلب قطعي" للجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن طهران لا تسعى إلى امتيازات إضافية بل إلى استعادة أموال تعتبرها حقاً للشعب الإيراني جرى تجميدها بسبب العقوبات الأمريكية. ورفض اعتبار صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضمانة كافية لتنفيذ أي اتفاق مستقبلي، مؤكداً أن إيران تنظر إلى الضمانات الفعلية كأساس، في إشارة إلى استمرار الشكوك الناتجة عن تجربة اتفاق 2015.

ونفي وجود أي آلية مطروحة حالياً تشبه "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من ذلك الاتفاق، موضحاً أن المباحثات لم تصل بعد إلى مستوى التفصيل المطلوب لمناقشة مثل هذه القضايا. ربطت طهران بين مسار التفاوض والتطورات العسكرية في المنطقة، حيث اتهم بقائي الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر هجمات استهدفت مناطق جنوب إيران، معتبراً أن هذه العمليات تعزز مناخ انعدام الثقة.

وحذر من أن إيران لن تتردد في اتخاذ ما تراه ضرورياً لحماية أمنها القومي إذا استمرت الانتهاكات، مؤكداً أن التهدئة لا يمكن أن تستقر مع استمرار الأعمال العسكرية. وسع دائرة الربط بين المفاوضات والتطورات الإقليمية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، واتهم إسرائيل بمواصلة خرق التهدئة في لبنان، معتبراً أن التصرفات الإسرائيلية مرتبطة بالسياسات الأمريكية.

في ملف الملاحة، حذر بقائي من أي تدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الخليج العربي أو بحر عمان أو مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك سيعقد الوضع الإقليمي ويزيد المخاطر الأمنية. كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة "القرصنة البحرية" عبر اعتراض سفن تجارية مرتبطة بإيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها تنتهك القانون الدولي وتخرق وقف إطلاق النار. وأكد أن طهران اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات مضادة دفاعاً عن مصالحها.

وفي المقابل، عرض الطروحات الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بعد الحرب، موضحاً أن طهران تجري مشاورات مستمرة مع سلطنة عمان لصياغة ترتيبات جديدة تضمن أمن الملاحة وتمنع استغلال المضiori للإضرار بالأمن القومي الإيراني. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن أي ترتيبات قانونية أو تشغيلية تتعلق بالمضيق يجب أن تتم بالتنسيق الكامل بين إيران وعمان، учетом أن المضيق لا يضم سوى هاتين الدولتين الساحليتين





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طهران واشنطن المفاوضات النووية الارتياب التوتر العسكري الأموال المجمدة مضيق هرمز لبنان وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines