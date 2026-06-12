قدم وزير الدفاع البريطاني السابق جون هيلي استقالته احتجاجا على رفض الحكومة ووزارة الخزانة تخصيص التمويل الكافي لتعزيز القدرات الدفاعية، مما أثار جدلا حول أولويات الميزانية والأمن القومي في المملكة المتحدة

استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بشكل مفاجئ يوم الخميس، مشيرا إلى رفض الحكومة ووزارة الخزانة توفير التمويل الكافي لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة. وقال هيلي في رسالة الاستقالة إن الحكومة "لم تتمكن، ولم تبد وزارة الخزانة استعدادا، لتوفير الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات".

وأضاف أنه لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة بعد أن تبين أن خطة الاستثمار الدفاعي الجديدة لا تلبي احتياجات القوات المسلحة البريطانية. وتأتي هذه الخطوة في وقت أرجأت فيه الحكومة إعلان خطة دفاعية طويلة الأمد، وسط تقارير تفيد بأن التمويل المخصص للقطاع سيكون أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته وزارة الدفاع.

وقد تم تعيين وزير دفاع جديد خلفا لهيلي، هو غرانت شابس، الذي أكد فور توليه المنصب أن "واجبه الأول هو الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني"، وأن حكومته تحقق "أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة". وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تعهد سابقا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من العام المقبل، ثم الوصول إلى 3 بالمئة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري among member states.

وتسلط استقالة هيلي الضوء على التوترات المستمرة داخل الحكومة البريطانية بشأن أولويات الميزانية، خاصة في مجالي الدفاع والرعاية الاجتماعية، حيث تتنافس مختلف الإدارات على الحصول على موارد محدودة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. ويرى المحللون أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرا على أزمة أعمق في سياسة الدفاع البريطانية، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية complexes في أوروبا والعالم، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط والمنافسة الاستراتيجية مع الصين.

وتؤكد الاستقالة على الحاجة الملحة لإعادة تقييم الأولويات الوطنية and الأمنية،台的 مؤشرا على أهميةussia主題与内容, وyritykset س灯





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