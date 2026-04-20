استقالة وزيرة العمل في إدارة ترمب وسط اتهامات بفضائح أخلاقية وإدارية

رحيل وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر عن إدارة ترمب بعد 13 شهراً من توليها المنصب وسط تزايد حدة الفضائح المتعلقة بسوء السلوك والتحقيقات الإدارية والاتهامات الموجهة لأسرتها.

في خطوة لافتة تعكس حالة من عدم الاستقرار داخل أروقة السلطة في واشنطن، أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين عن رحيل وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر عن منصبها، وذلك بعد فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة عشر شهراً من توليها حقيبة العمل في إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقد جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ عبر منصة إكس، حيث أوضح أن الوزيرة ستنتقل للعمل في القطاع الخاص، مشيداً بما وصفه بالدور الرائع الذي أدته في حماية حقوق العمال الأميركيين وتعزيز مهاراتهم المهنية.

لكن هذا التصريح الرسمي لم يحجب حقيقة التوترات المحيطة برحيلها، إذ تأتي هذه الاستقالة في سياق سلسلة من التغييرات الوزارية المتلاحقة، حيث تعد تشافيز-ديريمر ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع فقط، عقب إقالات سابقة شملت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تماسك الطاقم الإداري الحالي. على الرغم من الإشادة الرسمية بجهود الوزيرة المستقيلة، إلا أن تقارير إعلامية واسعة النطاق أشارت إلى وجود أسباب جوهرية تكمن خلف هذا المغادرة، حيث تواجه تشافيز-ديريمر اتهامات جدية تتعلق بسوء السلوك الوظيفي والأخلاقي. وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك بوست، تخضع الوزيرة لتحقيقات حول علاقة غير لائقة مع أحد مرؤوسيها، بالإضافة إلى مزاعم بتعاطي الكحول داخل مكتبها خلال أوقات العمل الرسمية. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل قضايا فساد إداري، حيث اتُهمت باستخدام الموارد العامة لتمويل رحلات ترفيهية خاصة ادعت زوراً أنها رحلات عمل رسمية، مما وضع مصداقيتها على المحك أمام الرأي العام الأميركي. من جانب آخر، تعاني الوزارة من بيئة عمل مضطربة بشكل عام، إذ تشير شكاوى الموظفين التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز إلى تفشي ثقافة العمل السامة تحت قيادة الوزيرة السابقة. ولم تقتصر الفضائح على الوزيرة نفسها، بل طالت محيطها العائلي بشكل مباشر، حيث كشفت وثائق شرطية وتقارير مطلعة أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول مبنى الوزارة بعد تورطه في مزاعم اعتداء جنسي بحق موظفتين داخل المؤسسة. إن تضافر هذه العوامل مجتمعة، من تحقيقات قانونية وفضائح أخلاقية متفاقمة، يعكس حالة من الفوضى الإدارية والسياسية التي تلاحق العديد من المسؤولين في الإدارة الحالية، حيث تعيد هذه الوقائع إلى الأذهان التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة في ضبط إيقاع العمل الوزاري وتجنب الانزلاق في مستنقع الأزمات الشخصية التي تضر بسمعة المؤسسات الفيدرالية





