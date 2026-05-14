استنفار أمني وسياسي واسع في بريطانيا: لندن بين مطرقة الاحتجاجات وسندان التفكك الحكومي

تقرير شامل يتناول العمليات الأمنية غير المسبوقة في لندن لتأمين مسيرات متضاربة واستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، بالتزامن مع أزمة سياسية حادة داخل حزب العمال واستقالات وزارية رفيعة تهدد استقرار حكومة كير ستارمر.

تستعد العاصمة البريطانية لندن لمواجهة واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع توتراً في تاريخها الحديث، حيث كشف مسؤولون أمنيون عن خطط لعملية تأمين وصفوها بأنها غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وتأتي هذه الاستنفارات في ظل حالة من الاستقطاب الحاد، حيث يخطط الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون لتنظيم مسيرة تهدف إلى التحريض ضد الهجرة، وفي المقابل تستعد مجموعات مؤيدة للفلسطينيين للخروج في تظاهرة حاشدة لإحياء ذكرى النكبة. ومن المقرر أن تدفع شرطة العاصمة بأربعة آلاف عنصر من قواتها في مختلف أنحاء المدينة، مدعومين بفرق الخيالة والكلاب البوليسية، بالإضافة إلى توظيف مكثف للطائرات المسيّرة والمروحيات لمراقبة التحركات من الجو وضمان عدم تداخل المسيرتين.

وما يثير الجدل بشكل واسع هو إعلان السلطات عن استخدام تقنية التعرف على الوجوه بشكل حي ومباشر في عملية تأمين هذه الاحتجاجات للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى رصد المطلوبين ومنع وقوع أعمال شغب، رغم الانتقادات الحقوقية المتعلقة بالخصوصية. وقد فرضت السلطات شروطاً صارمة على المنظمين تتعلق بالتوقيت والمسارات، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن التزام المتحدثين بقوانين مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.

تزداد تعقيدات المشهد الأمني في لندن بسبب تزامن هذه التظاهرات مع حدث رياضي عالمي وهو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مما يضع ضغوطاً هائلة على الموارد الأمنية المتاحة. وقد أعرب المسؤولون عن قلقهم من احتمالية انضمام مجموعات من مشجعي كرة القدم المعروفين بالميول العنيفة والشغب إلى صفوف مؤيدي تومي روبنسون، مما قد يحول التجمعات إلى ساحات للمواجهات الدامية.

وبحسب تقديرات الشرطة، فإن تكلفة هذه التحضيرات الأمنية الضخمة ستصل إلى نحو أربعة ملايين ونصف المليون جنيه إسترليني، مع الاستعانة بستمائة وستين عنصراً إضافياً من خارج العاصمة. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس للغاية، حيث رفعت الحكومة البريطانية مستوى التهديد الإرهابي إلى ثاني أعلى مستوى إثر موجة من الهجمات التي استهدفت مصالح يهودية، مما جعل الشارع البريطاني يعيش حالة من التأهب القصوى.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المشاركين في تجمع روبنسون قد يصل إلى خمسين ألف شخص، بينما يتوقع حضور ثلاثين ألفاً في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، وهو ما يجعل مهمة الفصل بين المجموعتين تحدياً أمنياً ولوجستياً معقداً. وبالتوازي مع هذه الفوضى الأمنية في الشوارع، تمر الحكومة البريطانية بأزمة سياسية حادة تضرب أركان حزب العمال الحاكم.

فقد شهدت الساحة السياسية استقالة مفاجئة وصادمة لوزير الصحة ويس ستريتينغ، الذي وجه في رسالة استقالته انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء كير ستارمر، متهماً إياه بالإشراف على فراغ سياسي وتخبط إداري واضح، ومؤكداً فقدانه الثقة في قيادته. هذه الاستقالة لم تكن مجرد رحيل لمسؤول رفيع، بل كانت بمثابة إطلاق لشرارة التنافس على زعامة الحزب، خاصة بعد أن طالب ستة وثمانون نائباً برحيل ستارمر، بالتزامن مع استقالة أربعة وزراء دولة آخرين.

وتتفاقم هذه الأزمة مع بروز طموحات سياسية لأسماء مثل آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر، الذي يستعد للدخول في سباق الزعامة. وتأتي هذه التصدعات الداخلية بعد نتائج كارثية مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، مما ينسف وعود ستارمر بإعادة الاستقرار والإنهاء من حالة الفوضى السياسية التي عانت منها البلاد لسنوات.

ولا تتوقف الأزمات عند الحدود الأمنية والسياسية، بل تمتد لتشمل الجوانب التشريعية والاقتصادية؛ حيث تعتزم بريطانيا سن تشريعات جديدة لتعزيز قدرتها على ملاحقة الوكلاء الذين يعملون لصالح دول معادية، وسط تصاعد ملحوظ في أنشطتهم داخل المملكة. وفي ذات السياق، يخيم القلق على حي المال في لندن بعد تحذيرات أطلقها الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، ملوحاً بإلغاء مشروع بناء المقر الرئيسي الجديد للبنك، مما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

كما شهدت العاصمة حوادث أمنية متفرقة، منها إلقاء القبض على شخصين أشعلا حريقاً استهدف جداراً تذكارياً في منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود. إن هذا التداخل بين الاضطرابات الشعبية في الشوارع، والتفكك السياسي في أروقة السلطة، والضغوط الاقتصادية والتشريعية، يرسم صورة قاتمة للوضع الراهن في بريطانيا، حيث تتصارع التيارات المتضادة في وقت تضعف فيه قدرة القيادة السياسية على ضبط الإيقاع الوطني





لندن تومي روبنسون كير ستارمر احتجاجات الأمن البريطاني

