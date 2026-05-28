استقبال ولي العهد للمهنئين بعيد الأضحى في منى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر منى المهنئين بعيد الأضحى من الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين، وألقى كلمة هنأ فيها المواطنين والحجاج، وأشاد بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية في خدمة الحج.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر منى يوم الأربعاء المهنئين ب عيد الأضحى المبارك.

حضر الاستقبال أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج. وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، معبراً عن شكره للجهود المبذولة من القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد سموه أن ما تبذله المملكة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة هو شرف ونهج راسخ، مشيداً بالدور البارز للقوات العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج. وألقى معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي كلمة القطاعات العسكرية المشاركة، استعرض فيها نجاحات خطط أمن الحج بفضل توجيهات القيادة ودعم سمو ولي العهد، مما أسهم في تحسين مؤشرات الجودة والالتزام بالتعليمات. كما تضمن الحفل سلام الحضور على سمو ولي العهد.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، منهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع.

يعكس هذا الاستقبال حرص القيادة السعودية على تعزيز الروابط مع المسؤولين والمواطنين، والتأكيد على أهمية التكاتف في خدمة الحجاج وإنجاح موسم الحج. كما يبرز الدعم المستمر للقطاعات العسكرية والأمنية التي تضطلع بمهام جليلة في حفظ الأمن والنظام. وتأتي هذه المناسبة لتجسد قيم التلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بالهوية الإسلامية للمملكة. وتواصل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده جهودها الكبيرة في تطوير خدمات الحج والعمرة، مستفيدة من الإمكانيات الهائلة والخطط المدروسة لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتحظى هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، تعكس المكانة المرموقة للمملكة في العالم الإسلامي. ويعد استقبال ولي العهد للمهنئين تقليداً سنوياً يعكس العناية الفائقة التي توليها القيادة للمناسبات الدينية والوطنية. وتشهد المشاعر المقدسة هذا العام تنظيماً مميزاً بفضل التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مما يسهم في توفير أجواء إيمانية وروحانية للحجاج. ويؤكد سمو ولي العهد في كلمته على أن خدمة الحرمين الشريفين هي شرف عظيم، وأن المملكة ستظل ماضية في هذا النهج بكل عزيمة وإخلاص.

وتبقى المملكة العربية السعودية نموذجاً يحتذى به في مجال إدارة الحشود وتنظيم الفعاليات الدينية الكبرى، مستلهمة من تعاليم الإسلام السمحة ورؤية 2030 الطموحة. ويشارك في تنظيم الحج هذا العام آلاف المتطوعين من مختلف الجنسيات، مما يعزز روح التعاون والتضامن الإنساني. وتعمل اللجنة الأمنية بالحج على تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية، مع مراعاة الظروف الصحية العالمية. ويعد نجاح خطط الحج ثمرة تعاون مثمر بين القطاعات المدنية والعسكرية، تحت قيادة حكيمة تضع مصلحة الحجاج في المقام الأول.

وفي الختام، يتوجه الجميع بالشكر والدعاء للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من خدمات جليلة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار





