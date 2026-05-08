استقبال حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج

تواصل مدينة الحجاج بمنطقة حائل استقبال حجاج بيت الله الحرام خلال مناسك الحج 1447هـ، وتقدم مدينة الحجاج منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية، بما يسهم في توفير الراحة للحجاج. تتضمن الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية وغير الربحية، وبإشراف من إمارة منطقة حائل.

تواصل مدينة الحجاج بمنطقة حائل استقبال حجاج بيت الله الحرام أثناء مرورهم عبر المنطقة متوجهين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، وسط جاهزية متكاملة للخدمات المقدمة، وتكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي، بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

وتقدم مدينة الحجاج، المقامة على مساحة تتجاوز (25,000) متر مربع، منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية، بما يسهم في توفير الراحة للحجاج منذ وصولهم وحتى توجههم إلى المشاعر المقدسة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية وغير الربحية، وبإشراف من إمارة المنطقة، في صورة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن. وعبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمملكة لما وجدوه من حفاوة في الاستقبال، وجودة في الخدمات المقدمة، وتنظيم متكامل يُجسد اهتمامها وحرصها على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

ضمن مستفيدي مبادرة “طريق مكة” وصول أول أفواج ضيوف الرحمن من مطار سلا الدولي المغربي إلى مطار المدينة المنور





