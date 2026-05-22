استعدادات إيران المونديالية وجاهزية سابالينكا لبطولة رولان غاروس

تفاصيل انضمام شهريار مغانلو لمنتخب إيران والتحديات السياسية للبعثة، إلى جانب استعدادات أرينا سابالينكا البدنية والنفسية لمنافسات فرنسا المفتوحة.

يشهد المنتخب الإيراني ل كرة القدم تحركات مكثفة في إطار استعداداته النهائية لخوض غمار منافسات كأس العالم ، حيث أعلن الجهاز الفني عن استدعاء المهاجم شهريار مغانلو للانضمام إلى القائمة المبدئية للفريق.

يأتي هذا القرار بعد الأداء المميز الذي قدمه مغانلو في الدوري الإماراتي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل ثمانية أهداف، مما جعله خيارا استراتيجيا لتعزيز القوة الهجومية للفريق. ينضم مغانلو إلى معسكر تدريبي مكثف يقام حاليا في تركيا، حيث يتواجد ثلاثون لاعبا تحت إشراف المدرب أمير قالينوي، الذي يسعى لتقليص القائمة إلى ستة وعشرين لاعبا فقط قبل حلول مطلع شهر يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، شهد المعسكر في مدينة أنطاليا مغادرة لاعب خط الوسط روزبه جشمي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، وهو ما يمثل تحديا بسيطا للمدرب في ضبط توازن خط الوسط. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين هامتين، الأولى ضد منتخب غامبيا في التاسع والعشرين من مايو، والثانية ضد منتخب مالي في الرابع من يونيو، وذلك بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بعيدا عن الجوانب الفنية، يواجه الوفد الإيراني تحديات إدارية وسياسية معقدة تتعلق بإجراءات الدخول إلى الدول المستضيفة للمونديال. فقد قضى اللاعبون جزءا من وقتهم في العاصمة التركية أنقرة لترتيب الحصول على تأشيرات الدخول إلى كندا والولايات المتحدة، نظرا لأن مباريات دور المجموعات ستقام في لوس أنجليس، حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة نيوزيلندا في الخامس عشر من يونيو.

ومع ذلك، برزت أزمة دبلوماسية تمثلت في منع مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من دخول الأراضي الكندية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. تعود هذه القيود إلى تصنيف الولايات المتحدة وكندا للحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، وهو ما أدى إلى فرض قيود صارمة على دخول أي شخص يثبت وجود صلة له بهذه القوة العسكرية.

هذه التعقيدات تضفي صبغة سياسية على المشاركة الرياضية وتضع الاتحاد الإيراني أمام ضغوط إضافية لضمان وصول كافة أعضاء البعثة الفنية والإدارية لضمان أفضل تمثيل ممكن في المحفل العالمي. وفي عالم التنس، تصدرت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، عناوين الأخبار بتأكيدها الجاهزية الكاملة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الشهيرة رولان غاروس. وأوضحت اللاعبة البيلاروسية أنها تخلصت من كافة المشكلات البدنية التي عطلت استعداداتها، خاصة تلك المتعلقة بأسفل الظهر والفخذ، والتي تسببت في تراجع نتائجها على الملاعب الرملية مؤخرا.

فقد خاضت سابالينكا ست مباريات فقط على هذه الملاعب، حققت خلالها أربعة انتصارات، وهو رقم متواضع مقارنة بسجلها القوي في فترات سابقة. وأكدت سابالينكا أن فترة الراحة التي حصلت عليها كانت حاسمة في عملية التعافي، مشددة على أن الجاهزية البدنية والذهنية هي المفتاح لتحقيق الفوز، وليس مجرد عدد المباريات التحضيرية. كما تطرقت سابالينكا إلى تطورها النفسي، مشيرة إلى أنها تعلمت كيفية السيطرة على عواطفها التي كانت في السابق تؤثر سلبا على أدائها وتمنح منافساتها فرصة لاستغلال نقاط ضعفها.

تسعى البطلة الآن لتجاوز إخفاق العام الماضي في النهائي أمام كوكو غوف، معربة عن طموحها في تقديم أداء أقوى والقتال حتى اللحظات الأخيرة لتحقيق اللقب. على صعيد آخر، تلاحق القضايا القانونية النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن يمثل أمام القضاء الفرنسي للطعن في قرار إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والقانونية.

وفي سياق الحديث عن الكرة المغربية، أعرب المهاجم ريان مايي، المتألق مع نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي، عن رؤيته حول صعوبة تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بالوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر، مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجه الجيل الحالي في الحفاظ على تلك القمة الكروية. تبرز هذه الأخبار المتنوعة تداخل الرياضة مع القانون والسياسة والصحة البدنية، مما يجعل الساحة الرياضية العالمية في حالة من الترقب المستمر للنتائج والقرارات المصيرية التي تؤثر على مسيرة اللاعبين والمنتخبات على حد سواء





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب إيران كأس العالم أرينا سابالينكا رولان غاروس كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines