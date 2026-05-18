استعدادات تقنية ومناخية شاملة لموسم الحج في المملكة العربية السعودية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية في مكة والمشاعر المقدسة، بينما تعزز وزارة الداخلية الجاهزية الصحية عبر تقنيات التوأم الرقمي والدرون والأساور الذكية لضمان سلامة الحجاج.

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعات جوية دقيقة لموسم حج هذا العام، حيث من المنتظر أن تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أجواءً تتسم بالحرارة المرتفعة إلى الشديدة الحرارة.

وأشار الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن الفترة الممتدة من بداية شهر ذي الحجة وحتى يوم التروية ستسجل درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 44 و47 درجة مئوية، مع بقاء درجات الحرارة الصغرى في نطاق 28 إلى 31 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تكون السماء في هذه الفترة صحوة إلى غائمة جزئياً، مع وجود نشاط ملحوظ في الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار، خاصة خلال ساعات النهار، مما يتطلب من الحجاج اتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع هذه الظروف المناخية القاسية.

أما في الفترة التي تلي ذلك، من يوم عرفة وحتى الثالث عشر من ذي الحجة، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتتراوح العظمى بين 42 و44 درجة مئوية والصغرى بين 26 و29 درجة مئوية، مع استمرار فرص نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة، مع تنبيه هام باحتمالية تشكل سحب رعدية فوق مرتفعات محافظة الطائف قد يمتد تأثيرها ليشمل المشاعر المقدسة، مصحوبة برياح هابطة تثير الغبار. وفي إطار الجاهزية التشغيلية، أكد المركز الوطني للأرصاد اعتماده على منظومة تقنية متكاملة وشاملة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، حيث يتم استخدام أحدث رادارات الطقس وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى النموذج العددي السعودي المتقدم لمراقبة الأجواء في مكة والمدينة والمنافذ والطرق المؤدية إليها.

وتعتمد هذه المنظومة على شبكة رصد ميدانية واسعة تضم 59 محطة أتوماتيكية و19 محطة متنقلة، إلى جانب 3 رادارات ثابتة ورادار متنقل، بالإضافة إلى محطات مأهولة ومحطات لرصد طبقات الجو العليا. كما أطلق المركز مبادرة رائدة تتمثل في إنشاء مركز للإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي، يهدف إلى إيصال النشرات الجوية والرسائل التوعوية للحجاج بعدة لغات عبر 15 منصة رقمية مختلفة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير وصياغة الرسائل لضمان وصول المعلومة بدقة وسرعة لجميع الجنسيات.

ويشارك في هذه الخطة مراكز إقليمية متخصصة مثل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية ومركز التغير المناخي وبرنامج استمطار السحب، لتعزيز الدراسات المناخية وضمان أعلى معايير الراحة والأمان للحجاج. وعلى الصعيد الصحي والتقني، أعلن الدكتور فيصل السيف، المدير التنفيذي للشؤون الطبية بوزارة الداخلية، عن نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية خلال هذا الموسم من خلال دمج الحلول الذكية في منظومة الرعاية.

وتشمل هذه الحلول تطبيق تقنية التوأم الرقمي التي تتيح محاكاة الواقع لتحسين إدارة الحشود والتدخلات الطبية، بالإضافة إلى نشر المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة وتزويد الحجاج بأساور ذكية تساهم في المتابعة الصحية الفورية، واستخدام الطائرات المسيّرة الدرون لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والوقاية من المخاطر الصحية. ويتزامن ذلك مع توجه استراتيجي أطلقه منتدى الصحة والأمن في الحج لبناء منظومة أكثر استدامة وتكاملاً.

كما يتضمن المخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة تحسينات جذرية في إسكان الحجاج وتطوير نماذج بيئية حديثة ترفع من جودة الإقامة، مع إدخال الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد التي تربط بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى الحرم المكي والفنادق والمرافق المحيطة، مما يسهل حركة الزوار ويقلل من الازدحام، ويحول تجربة الحج إلى رحلة أكثر سلاسة وتنظيماً اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة





