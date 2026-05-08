استعدادات مكثفة لأمانة محافظة الطائف لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

في خطوة تعكس الالتزام التام بتوفير أعلى معايير الجودة والراحة ل ضيوف الرحمن ، أعلنت أمانة محافظة الطائف عن اكتمال كافة استعداداتها التشغيلية والميدانية لموسم حج عام 1447 للهجرة.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة وزارة البلديات والإسكان، حيث تم وضع خطط استراتيجية متكاملة تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز مستويات السلامة والصحة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية السريعة في مختلف المواقع الحيوية والمناطق التي تشهد تدفقات بشرية كبيرة. وتسعى الأمانة من خلال هذه التدابير إلى تحقيق أعلى درجات الرضا لدى الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم، وكذلك سكان وزوار محافظة الطائف، بما يضمن تقديم تجربة إيمانية ميسرة وخالية من العوائق.

وقد أولت الأمانة اهتماماً خاصاً في خطتها التشغيلية بتحديد المواقع التي تتأثر بشكل مباشر بزيادة تردد ضيوف الرحمن والزوار، مع التركيز الدقيق على المسارات الرئيسية المؤدية إلى المشاعر المقدسة. وفي هذا الصدد، تقرر تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبلدية لمتابعة أداء المطابخ والمطاعم والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وتهدف هذه الجولات الرقابية المكثفة إلى رفع نسبة الامتثال للأنظمة واللوائح الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لضمان خلو الأطعمة والمشروبات من أي ملوثات، والتأكد من تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في أماكن الإقامة والترفيه، مما يقلل من المخاطر الصحية ويحمي الصحة العامة للجميع. أما على صعيد الإصحاح البيئي، فقد تضمنت الاستعدادات تركيزاً مكثفاً على أعمال النظافة الشاملة في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج، مع تهيئة دقيقة لمحيط ميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير ووادي محرم بالهدا.

وتعتبر هذه المناطق نقاط ارتكاز أساسية في رحلة الحجاج، لذا عملت الأمانة على تجهيزها بأفضل الوسائل لضمان انسيابية الحركة ونظافة المكان. كما تشمل خطة النظافة محيط مصليات العيد، والمسالخ البلدية، وأسواق النفع العام، والحدائق العامة والساحات الترفيهية. وتستمر الجهود في صيانة المرافق العامة وتحسين الواجهات العمرانية والحدائق، لضمان ظهور المحافظة بالمظهر اللائق الذي يليق بضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بفترة ذبح الأضاحي، أكدت أمانة الطائف أنها ستكثف جهودها الرقابية على كافة المطابخ المرخصة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية الصارمة أثناء التعامل مع اللحوم. ولن تقتصر الجهود على الرقابة الداخلية فحسب، بل ستتضمن خطة الموسم التنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة للإشراف على نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج محافظة الطائف.

وتهدف هذه الإجراءات المشتركة إلى منع تهريب لحوم الأضاحي غير الخاضعة للرقابة الصحية، وحماية المستهلكين من اللحوم المجهولة المصدر أو التي يتم تداولها بطرق غير صحية، مما يعزز من منظومة الأمن الغذائي في المنطقة. ختاماً، عززت أمانة الطائف جاهزيتها الميدانية من خلال تفعيل خطط عمل مشتركة وتكاملية بين مختلف الإدارات المعنية والبلديات الفرعية التابعة لها. وقد تم تخصيص فرق عمل تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها فوراً لضمان سرعة المعالجة.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار التواصل مع الأمانة عبر تطبيق بلدي الإلكتروني، أو من خلال الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940. إن هذا التحول الرقمي في استقبال الملاحظات يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتقليل زمن معالجة المشكلات، بما يضمن استمرارية الأعمال البلدية بكفاءة عالية في جميع المواقع، ويؤكد حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا الموسم المبارك





Saudi Interior Ministry Urges Residents, Citizens to Follow Hajj Regulations and Report ViolationsThe Ministry of Interior in Saudi Arabia has urged citizens, residents, and visa holders of all types to adhere to the regulations governing the performance of Hajj and not to expose themselves to penalties, emphasizing that obtaining a valid Hajj permit is a fundamental requirement for performing the Hajj obligation. The Ministry of Interior called for compliance with the regulations for this year's Hajj season (1447 AH) and cooperation with the relevant authorities to ensure the safety and security of the guests of Allah, and to promptly report any violations via the number (911) in the regions of Makkah, Madinah, Riyadh, and the Eastern Province, and the number (999) in the rest of the Kingdom's regions.

رئاسة الهيئة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى ببرنامج بحجم التكنولوجيا في موسم حج هذا العام 1447 هـمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أعلن عن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام بـ10 مواقع في 66 موقعًا ما بين مركز ميداني توعوي ومنافذ حدودية ومدن الحجاج وبندقية الرئاسة العام بـ900 موظفًا. وفرت الرئاسة 15 خدمة تقنية تتضمن (965) مادة مقروءة ومرئية مسموعة منها تطبيق مبرور وتقنية الواقع المعزز 3D وتقنية البث Wi-Fi والمنصة التوعوية الذكية والنقل الحي والمنصة التوعوية الرقمية والوسائل التوعوية المتنقلة والشاشات التفاعلية والشاشات التوعوية الكبرى والخيارات التوعوية المتقدمة بالحجم والمضمون والمميز لضيوف الرحمن وزيادة التميز والمهنية وتقديم أعلى خدمة على أكمل وجه.

