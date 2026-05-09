استعدادات السعودية المكثفة لاستضافة كأس الأمم الآسيوية 2027 والمعايير الصارمة للاتحاد القاري

تفاصيل شاملة حول تجهيزات المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، بما في ذلك معايير الملاعب والفنادق والعقوبات المالية للمخالفين.

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حدث رياضي تاريخي يتمثل في استضافة النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس الأمم الآسيوية لعام 2027، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها المملكة أبوابها لهذا المحفل القاري الكبير.

وقد شهد حي طريف بالدرعية إجراء مراسم القرعة التي رسمت ملامح المنافسة بين 24 منتخبا تم توزيعهم على أربعة مستويات فنية مختلفة. وتتجه الأنظار حاليا نحو اللجنة المنظمة المحلية التي تعمل بوتيرة متسارعة لضمان جاهزية كافة المنشآت الرياضية في المدن المستضيفة وهي الرياض وجدة والخبر، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء كافة أعمال التجهيزات الخاصة بملاعب تدريب المنتخبات المشاركة قبل موعد انطلاق البطولة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

ومن المقرر أن تقام المنافسات في الفترة الممتدة ما بين السابع من يناير والخامس من فبراير من العام المقبل، مما يضع السعودية أمام تحدي تقديم نسخة استثنائية تعكس التطور العمراني والرياضي الذي تشهده البلاد في ظل رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة. وفيما يتعلق بالجانب الفني واللوجستي، تقع على عاتق الاتحاد المستضيف واللجنة المنظمة مسؤولية كاملة في تحمل كافة التكاليف المادية المرتبطة بتجهيز وصيانة ملاعب التدريب الرسمية، مع التأكيد على ضرورة وصول هذه الملاعب إلى حالة الجاهزية القصوى التي تماثل حالة الملاعب التي تقام عليها المباريات الرسمية لضمان تقديم أفضل أداء للفنيين واللاعبين.

ولا تكتفي اللجنة بالتجهيز الذاتي، بل تخضع جميع مواقع التدريب المختارة لعملية تدقيق واعتماد نهائية وصارمة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الفنية الدولية المعتمدة. ومن الجوانب التنظيمية الملزمة التي فرضها الاتحاد القاري وجوب استخدام المنتخبات المشاركة لمواقع التدريب المعتمدة حصريا قبل أربعة أيام من خوض أولى مبارياتها في النهائيات.

كما منح الاتحاد الآسيوي مرونة معينة في اختيار توقيت التدريب في حال رغبة المنتخب المستضيف والمنتخب الضيف في استخدام نفس الملعب في آن واحد، مع إعطاء الأولوية للمنتخب الضيف في تحديد التوقيت المناسب له لضمان العدالة التنافسية وتوفير بيئة تدريبية مريحة. أما على صعيد الإقامة والخدمات اللوجستية، فقد وضع الاتحاد الآسيوي ضوابط دقيقة لضمان أمن وخصوصية الوفود المشاركة، حيث ألزم كافة الاتحادات بالإقامة في الفنادق التي تم اعتمادها رسميا من قبل الاتحاد القاري.

وتقوم اللجنة المنظمة باقتراح قائمة من الفنادق التي تستوفي المعايير الفنية واللوجستية المطلوبة في كل مدينة مستضيفة، ولكن الكلمة الأخيرة في الاعتماد تظل بيد الاتحاد الآسيوي. وبموجب هذه اللوائح، يختار كل منتخب الفندق الذي سيقيم فيه من القائمة المعتمدة حصرا، مع منع بات تام لسكن أي منتخب في فنادق خارج هذه القائمة، أو السكن في ذات الفندق مع منتخب آخر يقع في نفس مجموعته، وذلك لتجنب أي احتكاكات غير مرغوبة ولضمان أعلى درجات الخصوصية والتركيز الفني قبل المباريات.

وتتحمل الاتحادات الوطنية المشاركة كافة التكاليف المالية المتعلقة بالسكن والإعاشة، بالإضافة إلى أي تكاليف تترتب على تمديد فترة الإقامة خارج الإطار الزمني المحدد للبطولة، فضلا عن تحملها لكافة الرسوم والضرائب الجمركية الخاصة باستيراد المعدات والسلع الرياضية التابعة لفرقها إلى بلد الاستضافة. وفي سياق الحزم التنظيمي، وجه الاتحاد الآسيوي تحذيرا شديد اللهجة للاتحاد المستضيف، مؤكدا أن أي تقصير في توفير الملاعب المعتمدة أو وجود أي خلل في مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة سيؤدي مباشرة إلى فرض غرامات مالية فورية تبدأ من عشرة آلاف دولار أمريكي.

ولن يتوقف الأمر عند الغرامات المادية، بل سيتم إحالة الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر في اتخاذ تدابير إضافية قد تكون أكثر صرامة لضمان سير البطولة وفق أعلى المعايير. ورغم هذه القيود، أشار الاتحاد القاري إلى إمكانية تقديم بعض المساهمات المالية أو إعانات المشاركة للمنتخبات في الأدوار المتقدمة من البطولة للمساعدة في تغطية التكاليف المرتفعة.

ومع ذلك، يظل المسؤول التعاقدي المباشر مع الفنادق هو المنتخب المشارك نفسه، وهو الذي يتحمل كافة التبعات المالية في حال الرغبة في الوصول المبكر أو البقاء لفترة أطول من المواعيد الرسمية، مما يضع الاتحادات المشاركة أمام مسؤولية تنظيمية ومالية دقيقة لضمان مشاركة ناجحة في هذا العرس الكروي الآسيوي المرتقب





