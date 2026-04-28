استطلاعات الرأي الإسرائيلية: صورة معقدة قبيل الانتخابات وتأثير الأحزاب العربية

تظهر استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة انقسامًا حادًا في المشهد السياسي وصعوبة تشكيل حكومة مستقرة دون الاعتماد على الأحزاب العربية، على الرغم من محاولات استبعادها من قبل بعض قادة المعارضة.

أظهرت استطلاعات رأي متعددة أجرتها القنوات التلفزيونية ال إسرائيل ية المختلفة صورة سياسية معقدة للغاية قبيل ال انتخابات المقبلة. تشير النتائج إلى صعوبة تشكيل حكومة مستقرة دون الاعتماد على الأحزاب العربية ، على الرغم من تصريحات بعض قادة المعارضة باستبعادهم.

فقد صرح بينيت بأنه سيعتمد فقط على الأحزاب الصهيونية بعد الانتخابات، معتبراً أن الأحزاب العربية ليست صهيونية وبالتالي لن يتم الاعتماد عليها. استطلاع القناة 12 أظهر حصول الأحزاب اليهودية المعارضة على 60 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية. بينما أظهر استطلاع القناة 11 تراجع كتلة المعارضة إلى 58 مقعدًا مقابل 52 لأحزاب الائتلاف، و10 للأحزاب العربية.

أما استطلاع القناة 13 فقد أظهر تراجعًا أكبر في قوة المعارضة، حيث حصلت على 52 مقعدًا فقط مقابل 57 لأحزاب الائتلاف و11 للأحزاب العربية. تتصدر القوائم الرئيسية مثل الليكود وتحالف بينيت ولابيد (معًا) و'ياشار!

' هذه الاستطلاعات، مع تقارب كبير في عدد المقاعد المتوقعة. وتظهر النتائج أيضًا أن بعض الأحزاب قد تواجه صعوبة في تجاوز نسبة الحسم، مثل 'بلد' و'الصهيونية الدينية' و'أزرق أبيض' و'الاحتياطيون'. تتباين تفاصيل النتائج بين الاستطلاعات المختلفة، لكنها تتفق جميعًا على أن المشهد السياسي الإسرائيلي منقسم بشدة، وأن تشكيل حكومة مستقرة يتطلب مفاوضات معقدة وتحالفات غير تقليدية. يبرز في هذا السياق الدور المحوري للأحزاب العربية، التي يمكن أن ترجح كفة أي ائتلاف حكومي.

ومع ذلك، فإن استبعاد هذه الأحزاب من قبل بعض قادة المعارضة يعقد عملية تشكيل الحكومة. يوضح تحليل صحيفة هآرتس أن التحالف بين بينيت ولابيد، على الرغم من تقدمه النسبي في بعض الاستطلاعات، لم يتمكن حتى الآن من كسر الجمود السياسي. هذا الوضع يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك احتمال إجراء انتخابات جديدة في المستقبل القريب. كما أن التنافس الشديد بين الأحزاب المختلفة، خاصة بين الليكود وتحالف 'معًا' وحزب 'ياشار!

'، يزيد من صعوبة التنبؤ بالنتائج النهائية. تُظهر هذه الاستطلاعات أن الانقسام السياسي في إسرائيل عميق الجذور، وأن التحديات التي تواجه العملية السياسية كبيرة. إن عدم قدرة أي معسكر على حسم الأغلبية بمفرده، والأهمية الحاسمة للأحزاب العربية، والتباين في نتائج الاستطلاعات المختلفة، كلها عوامل تساهم في تعقيد المشهد السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تحديد عدد المشاركين وهامش الخطأ في بعض الاستطلاعات، مثل استطلاع القناة 13، يثير تساؤلات حول مدى دقة هذه النتائج.

ومع ذلك، فإن هذه الاستطلاعات تقدم لمحة عن المزاج العام للناخبين الإسرائيليين، وتشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل إسرائيل السياسي. من الواضح أن المفاوضات اللاحقة للانتخابات ستكون صعبة وطويلة، وأن تشكيل حكومة مستقرة سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف. إن استمرار هذا الجمود السياسي قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتأخير الإصلاحات الضرورية





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل انتخابات استطلاعات رأي الأحزاب العربية بينيت نتنياهو الليكود معًا ياشار

United States Latest News, United States Headlines