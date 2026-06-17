استطلاع إسرائيلي: 99 بالمئة يرفضون الانسحاب من لبنان حتى لو أدى إلى مواجهة مع ترامب

استطلاع للرأي على قناة 14 العبرية يكشف أن غالبية مشاهدين برنامج "هبتريوتيم" يعارضون الانسحاب الإسرائيلي من لبنان حتى لو تسبّب في مواجهة مع ترامب، كما أن 85 بالمئة لا يصدقون تهديداته بمهاجمة إيران.

كشف استطلاع للرأي نُشر على القناة 14 العبرية يوم الأربعاء عن موقف غالبية مشاهدين برنامج "هبتريوتيم" (الوطنيون) تجاه التهديدات الأمريكية والاتفاق المرتقب مع إيران . أظهر الاستطلاع أن 99 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن على إسرائيل رفض الانسحاب من لبنان حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

كما أن 85 بالمئة من المشاهدين لا يصدقون تهديدات ترامب بمهاجمة إيران إذا لم تُنفذ بنود الاتفاق. جاءت هذه النتائج خلال بث برنامج "هبتريوتيم" حيث قدّم المقدّم الإسرائيلي ينون ميغال نتائج الاستطلاع، مُشيرًا إلى أن الرأي العام للمشاهدين الإسرائيليين يميل إلى التصلب في موقفهم من أي انسحاب من الأراضي اللبنانية. ويبدو أن هناك تشكيكًا واسع النطاق بين الجمهور المستهدف في مصداقية التهديدات الأمريكية تجاه إيران، مما يعكس بيئة من عدم الثقة تجاه الإدارة الأمريكية في أوساط اليمين الإسرائيلي على الأقل.

من جانبه، أكد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن مذكرة التفاهم مع إيران "قوية للغاية وليست مجرد نص بسيط من فقرتين". وكانت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، قد أعلنتوا في اليوم السابق توصلهم إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في جنيف يوم 19 يونيو 2026، مع إعادة فتح مضيق هرمز عقب التوقيع. في السياق himself، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق ويجب أن يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هذه البنود أثارت مخاوف وتذمرًا في أوساط إسرائيلية، خاصة في الأوساط اليمينية، التي ترى في أي ربط بين الاتفاق مع إيران ووقف العمليات في لبنان أو الانسحاب من أراضيه تهديدًا للمصالح الأمنية الإسرائيلية.

على الجانب اللبناني، جدد الرئيس جوزاف عoon تأكيده أن المسار التفاوضي اللبناني مع إسرائيل مستقل عن التفاهمات بين واشنطن وطهران، معربًا عن دعمه لأي جهد دولي يساهم في تثبيت وقف إطلاق النار. وقد ترأس عون في 11 يونيو اجتماعًا تحضيريًا للمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل، حيث جرى تقييم نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت في واشنطن أواخر مايو ومطلع يونيو 2026.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في 3 يونيو التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف لإطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، بعد جولة تفاوض رابعة عقدت في واشنطن. باختصار، يسلط الاستطلاع الضوء على فجوة كبيرة في الرأي بين المواقف الأمريكية المعلنة ورغبات شريحة واسعة من الرأي العام الإسرائيلي، خاصة في التيار المحافظ، حول قضايا الانسحاب من لبنان والثقة في التهديدات تجاه إيران، بينما تواصل الأطراف الدولية والجهود الدبلوماسية مساعيها لوضع إطار اتفاق شامل يضمن وقف Hostileities ويفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية





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