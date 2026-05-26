استعدادات عالمية لمونديال 2026 ومستجدات في ملاعب كرة القدم والتنس

تقرير مفصل يتناول تحضيرات منتخب بنما لكأس العالم 2026، وتطور مستوى النجم خوليان ألفاريز مع الأرجنتين، بالإضافة إلى أخبار نادي كولن ومشاركات ميار شريف في رولان غاروس.

يشهد الوسط الرياضي العالمي حالة من الاستنفار والترقب مع اقتراب المواعيد الكبرى، حيث يتصدر المشهد تحضيرات المنتخبات الوطنية لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي هذا السياق، كشف المنتخب البنمي عن ملامح خطته للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، حيث أعلن المدرب توماس كريستيانسن عن قائمة الفريق التي تميزت بمزيج من عناصر الخبرة والشباب. وقد ضمت القائمة القائد أنيبال جودوي ولاعب الوسط المبدع أدالبرتو كاراسكيا، الذي تم استدعاؤه رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي الدوري المكسيكي، مما يعكس مدى أهمية دوره في تشكيلة المنتخب. كما شهدت القائمة عودة المهاجم المخضرم ألبرتو كينتيرو لتعويض غيابه عن نسخة 2018.

ويسعى كريستيانسن من خلال هذه الاختيارات إلى تحسين النتائج السابقة وبناء إرث كروي جديد لبنما، مؤكداً أن تمثيل الوطن هو مصدر فخر كبير. وللوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، يخطط المنتخب لخوض سلسلة من المباريات الودية القوية أمام منتخبات البرازيل وجمهورية الدومينيكان والبوسنة والهرسك، قبل التوجه إلى معسكر تدريبي في أونتاريو بكندا.

وتنتظر بنما تحديات صعبة في المجموعة 12، حيث ستواجه غانا في الافتتاح، ثم تصطدم بقوى كروية كبرى مثل إنجلترا وكرواتيا، في محاولة لتجاوز صدمة الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 دون تسجيل أي نقطة. وعلى صعيد آخر، تبرز قصة الصعود المذهلة للنجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي تحول من مجرد بديل في تشكيلة التانغو إلى ركيزة أساسية لا غنى عنها.

فقد شهد مونديال قطر 2022 نقطة التحول الكبرى في مسيرته، حيث استغل الفرص المتاحة بذكاء، خاصة في مباراة بولندا التي فتحت له أبواب المشاركة الأساسية. وقد ساهم تألقه في استعادة المنتخب الأرجنتيني لتوازنه بعد التعثر المفاجئ أمام السعودية في بداية البطولة، مما مهد الطريق للتتويج باللقب العالمي.

ومنذ ذلك الحين، واصل ألفاريز تطوير أدائه الفني والبدني، سواء مع ناديه أو مع المنتخب، ليصبح أحد أخطر المهاجمين في العالم حالياً، وهو ما يجعله أحد أبرز المرشحين للتألق في نسخة 2026 القادمة، حيث يمتلك الآن الخبرة والثقة التي تجعله يقود الهجوم الأرجنتيني بجانب زملائه لتحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية. وفي سياق متصل، تتنوع الأخبار الرياضية لتشمل انتقالات اللاعبين والنتائج الفردية في الرياضات المختلفة.

ففي الدوري الألماني، اتخذ نادي كولن قراراً مفاجئاً بعدم تفعيل خيار شراء المدافع التركي جينك أوزكاغار، مما يمهد لعودته إلى صفوف ناديه السابق فالنسيا الإسباني. وجاء هذا القرار رغم الأرقام الإيجابية التي حققها اللاعب بمشاركته في 27 مباراة، إلا أن الظروف الإدارية والمالية للنادي فرضت هذا التوجه. وفي الجزائر، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح أبواب تدريبات المنتخب الوطني للجماهير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي للفريق قبل انطلاق مشواره المونديالي.

أما في عالم التنس، فقد حققت المصرية ميار شريف إنجازاً جديداً بتأهلها إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس، لتواجه تحدياً صعباً أمام حاملة اللقب في مباراة من المتوقع أن تكون ملحمية. وبالتوازي مع ذلك، شهد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغييرات إدارية وفنية شملت الاستغناء عن خمسة أعضاء من الجهاز الفني المعاون بعد رحيل المدرب جوسيب غوارديولا، مما يشير إلى بداية مرحلة انتقالية جديدة في هيكلة النادي الفنية





