أظهر استطلاع الرأي الأخير تراجع رضا الألمان عن الحكومة، بينما بقيت نتائج الأحزاب مستقرة نسبيًا. كما تناول الاستطلاع مواضيع دولية مثل الصحة السياسية للولايات المتحدة وتطورات الصراع الإسرائيلي-الإيراني والدبلوماسية القطرية.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد إنسا لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة بيلد آم زونتاغ الألمانية الصادرة اليوم الأحد (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، أعرب 22% من المشاركين عن رضاهم عن المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتراجع قدره نقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أدنى مستوى لرضا الألمان عن الحكومة.

فقد أعرب 25% من المشاركين عن رضاهم، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق، بينما أبدى 64% عدم رضاهم، وامتنع 11% عن الإجابة. وشارك في الاستطلاع 1004 أشخاص يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وطرحت أسئلة محددة منها: بوجه عام هل أنت راض عن أداء فريدريش ميرتس كمستشار أم غير راض؟ وبوجه عام هل أنت راض عن أداء الحكومة الحالية؟

وفيما يعرف بـاستطلاع الأحد الخاص بالتوجهات الحزبية، بقيت نتائج الأحزاب مستقرة تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث حصل التحالف المسيحي على 25%، فيما بقي الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 22%، بينما حافظ الحزب الأخضر على 18%، وحصل الحزب اليميني المتطرف على 14%. كما أظهرت النتائج استمرار تراجع شعبية الحزب الليبرالي، الذي حصل على 7% فقط من الأصوات. وتظهر هذه النتائج استقرارًا نسبيًا في المشهد السياسي الألماني، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

من جانب آخر، خضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفحص طبي أظهرت نتائجه الأحد خسارته لنحو 9 كجم. وقال طبيبه إن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة، لكنه يعاني من تشوهات قليلة. وفي السياق الدولي، رغم لعبة شد الأعصاب، جاء الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية في حدود المتوقع وفقًا لمحللين ألمان وأوروبيين. كما تمكنت قطر من الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد. وتظهر هذه التطورات أهمية الدور الدبلوماسي في حل النزاعات الإقليمية





