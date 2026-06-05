استعدادات شاملة للمنتخب السعودي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026

تفاصيل دقيقة حول المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في الولايات المتحدة، والتدابير التنظيمية والفنية التي يتخذها الجهاز الإداري والمدرب جورجيوس دونيس لضمان الجاهزية القصوى.

تبذل إدارة المنتخب السعودي ل كرة القدم جهوداً حثيثة ومكثفة لضمان وصول كافة العناصر الفنية والإدارية إلى أعلى مستويات الجاهزية البدنية والذهنية قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2026 ، حيث تظهر هذه الجهود بوضوح في التعامل الدقيق والاحترافي مع كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية التي قد تؤثر على استقرار اللاعبين.

وفي هذا السياق، أبدت إدارة الأخضر التزاماً تاماً بتوصية غير ملزمة وجهتها اللجنة المنظمة للبطولة العالمية، والتي نصت على ضرورة تجنب لفت الأنظار في الوقت الراهن عبر عدم وضع شعارات أو أعلام أو رموز وطنية على الحافلات التي تنقل اللاعبين خلال فترات التدريبات الحالية. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى تلافي أي ردود فعل سلبية من قبل الإعلام المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية أو من مرتادي الطرقات، خاصة مع ما قد يسببه إغلاق بعض الشوارع وتأمين المسارات أثناء تنقلات الوفود من ازدحام مروري أو استياء شعبي، مما يضمن توفير بيئة من الاستقرار والهدوء التام للاعبين بعيداً عن أي مشتتات خارجية قد تؤثر على تركيزهم في هذه المرحلة الحرجة من الإعداد المونديالي.

ومن المقرر أن يتم استلام الحافلات الرسمية المعتمدة والمزدانة بكافة الشعارات والهويات البصرية في العاشر من يونيو الجاري، بالتزامن مع وصول الدعم الجماهيري الكبير، حيث يغادر وفد مجلس الجمهور السعودي متجهاً إلى مدينة ميامي، ويضم هذا الوفد نحو سبعين شخصاً من الرابطة والجماهير الفاعلة، ليكونوا السند الحقيقي للصقور الخضر في هذا المحفل العالمي الكبير، مما يضفي حافزاً معنوياً ونفسياً إضافياً للاعبين يشعرهم بوجود خلفهم قاعدة جماهيرية داعمة في قلب الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الفني والميداني، يشهد معسكر المنتخب في ولاية تكساس الأمريكية نشاطاً تدريبياً مكثفاً تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يسعى من خلال هذه المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي إلى صقل مهارات اللاعبين ورفع كفاءتهم التكتيكية إلى أقصى حد ممكن.

وقد اختتم الفريق تحضيراته لمواجهة ودية هامة ومرتقبة أمام منتخب بورتوريكو على أرضية ملعب كيو تو في مدينة أوستن، حيث ركزت الحصص التدريبية الأخيرة في مركز تدريب نادي أوستن على جوانب بدنية وفنية دقيقة للغاية، شملت تمارين اللياقة العالية لرفع مستوى التحمل وعمليات التمرير المتقن لزيادة دقة الاستحواذ، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من الجمل التكتيكية المعقدة والتركيز المكثف على الركلات الثابتة التي تلعب دوراً حاسماً في حسم المباريات الكبرى في المونديال.

ويتجه المدرب دونيس نحو اعتماد استراتيجية تدوير التشكيلة الأساسية في هذه المواجهة الودية، رغبة منه في منح الفرصة للعناصر البديلة والأسماء التي لم تحظَ بمشاركة مكثفة في المباريات السابقة، وذلك لتقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية بدقة متناهية، ولضمان وجود خيارات تكتيكية متعددة وموثوقة في قائمة المنتخب، مما يتيح للمدرب القدرة على المناورة واختيار الأنسب لكل مباراة بناءً على ظروف المنافس. وفيما يتعلق بالجانب الطبي وجاهزية العناصر البشرية، هناك مؤشرات إيجابية للغاية بشأن تعافي الحارس نواف العقيدي، الذي يستجيب بشكل ممتاز للجلسات العلاجية المكثفة التي خضع لها مؤخراً، مما يمهد الطريق لدخوله مرحلة التأهيل البدني والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة السنغال الودية المرتقبة، وهو ما يمنح الجهاز الفني طمأنينة بشأن مركز حراسة المرمى.

وفي المقابل، شهدت التدريبات غياب المدافع حسان تمبكتي بسبب إصابة بسيطة عبارة عن شد عضلي في عضلة الفخذ الخلفية، وهو ما تطلب تواجده في العيادة الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي المختص لضمان التعافي السريع وعدم تفاقم الإصابة قبل المباريات القادمة. ومن جانبه، أعرب اللاعب علاء آل حجي عن مدى تكاتف جميع اللاعبين وإصرارهم على تقديم أقصى ما لديهم، مؤكداً أن الجميع يعمل بجدية تامة لتطبيق الرؤية الفنية والخطط التي وضعها المدرب دونيس، خاصة بعد خوض سبع حصص تدريبية مكثفة، وذلك بهدف الظهور بصورة مشرفة تليق باسم المملكة العربية السعودية في كأس العالم 2026.

وتكتمل هذه المنظومة بتنظيم إعلامي دقيق، حيث تم الاتفاق على الاكتفاء بالمقابلات السريعة في المنطقة المختلطة بدلاً من المؤتمرات الصحفية التقليدية بعد المباراة، وذلك لضمان تركيز الجهاز الفني واللاعبين بشكل كامل على الأهداف التدريبية المرجوة من هذه الوديات بعيداً عن الضغوطات الإعلامية المباشرة





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