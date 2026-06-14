استعدادات إسرائيلية لرد محتمل بعد غارة بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب تحسبًا لإطلاق نار ردًا على غارته في ضاحية بيروت الجنوبية، مع تأكيد التزام قادة الأركان بتقييم الوضع ومتابعة التطورات.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، الأحد، حالة التأهب القصوى تحسباً لاحتمال إطلاق نار باتجاه أراضي إسرائيل ، وذلك رداً على غارته التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. وأكد رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أنه يجري تقييماً متواصلاً للوضع مع جميع القادة المعنيين، مشدداً على ضرورة الاستعداد لأي سيناريو.

وذكر الجيش في بيان أن لا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حالياً، لكنه حث المواطنين على البقاء في حالة تأهب والالتزام بالتعليمات. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني. ولم يصدر تأكيد فوري من حزب الله أو السلطات اللبنانية حول طبيعة الاستهداف أو حجم الخسائر.

وتعتبر الضاحية الجنوبية منطقة حساسة تشهد توترات متكررة بين إسرائيل وحزب الله، حيث نفذت إسرائيل غارات مماثلة في الماضي رداً على هجمات صاروخية أو عمليات عبر الحدود. وتأتي هذه الغارة في سياق تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل إطلاق نار متقطع بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير قد يكون مؤشراً على مواجهة أوسع، خاصة مع استمرار الحرب في غزة والضفة الغربية.

وتخشى أوساط دولية من امتداد الصراع إلى جبهة جديدة في لبنان، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة. ومن جانبها، أبدت الولايات المتحدة قلقها من التطورات، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. فيما أكدت فرنسا، التي لها دور تاريخي في لبنان، على ضرورة تجنب أي تصعيد يحرم لبنان من فرصة الاستقرار بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والسياسية. ويبقى الوضع متقلباً، مع ترقب لرد حزب الله المحتمل، وسط تأكيدات إسرائيلية بأنها ستتصدى بحزم لأي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها.

وتشير المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أن الاستعدادات تشمل نشر بطاريات دفاع جوي إضافية على طول الحدود الشمالية، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر. كما تم تعزيز التواجد العسكري في الجولان المحتل تحسباً لأي هجمات من الجانب السوري. وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات مستعدة لأي هجوم، سواء كان صاروخياً أو بطائرات مسيرة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوى السياسي والعسكري عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة لتقييم الخيارات، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عمليات استباقية ضد منشآت حزب الله في لبنان.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي اتصالات مع نظرائه في الدول الكبرى لإطلاعهم على التطورات، محذراً من أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد. في المقابل، يبدو أن حزب الله يلتزم حالياً بضبط النفس لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، لكنه يحتفظ بحق الرد حسب الرؤية المناسبة حسب تأكيدات مسؤوليه. ويترقب اللبنانيون بقلق تطورات الأيام القادمة، خاصة أن البلاد ما زالت تعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، وأي مواجهة عسكرية ستكون كارثية على البنية التحتية الهشة.

ويرى خبراء أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً دولياً عاجلاً لخفض التوتر، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ومنع تحويل أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة. وقد دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة، فيما أعلن المبعوث الأممي الخاص للبنان أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية. ويبقى الأمل معقوداً على جهود الوساطة الإقليمية والدولية لمنع انفجار الوضع، خاصة مع اقتراب ذكرى حرب يوليو 2006 التي خلفت دماراً واسعاً في لبنان وإسرائيل





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