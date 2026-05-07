استراتيجية ترامب الملتوية للضغط على إيران وغموض اتفاق مضيق هرمز

تحليل شامل للتكتيكات التفاوضية غير التقليدية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار النظام الإيراني على قبول اتفاق مؤقت، وكيفية استغلال الانقسامات الداخلية في طهران والضغط الشعبي والاقتصادي لتحقيق مكاسب سياسية.

تبدو الساحة السياسية الدولية وكأنها مسرح لإحدى عمليات المناورة الكبرى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث تتداخل التصريحات المتناقضة مع التسريبات المتعمدة لخلق حالة من الإرباك لدى الخصوم.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن البيت الأبيض لا يتبع مساراً دبلوماسياً تقليدياً، بل يعتمد على تكتيكات تفاوضية مبتكرة وإبداعية تهدف إلى زعزعة ثقة النظام الإيراني بنفسه. فقد بدأت هذه السلسلة من التناقضات بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أعلن بشكل قاطع أن عملية الغضب الملحمي قد انتهت وأنها حققت كافة أهدافها المرجوة.

ولكن، وفي تحول دراماتيكي حدث بعد ساعات قليلة، خرج الرئيس ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي ليعلن عن وجود تقدم ملحوظ في المفاوضات، مدعياً أن ذلك جاء استجابة لطلبات من باكستان ودول أخرى، وبناءً على النجاحات العسكرية الميدانية التي تحققت. هذا التضارب في الخطاب الأمريكي لم يكن عفوياً، بل عكس غياباً تاماً للتنسيق الرسمي بين واشنطن وطهران، وهو ما دفع الجانب الإيراني للرد بسخرية، واصفاً تراجع ترامب بأنه فشل ذريع للإدارة الأمريكية، ومؤكداً أن وقف العمليات في مضيق هرمز ليس إلا انسحاباً تحت الضغط.

ومع ذلك، فإن القراءة العميقة لهذه الأحداث تكشف عن استراتيجية تهدف إلى اختراق الجدار الصلب للنظام في طهران. فبعد ساعات من الجدل، تسربت تفاصيل اتفاق ناشئ عبر موقع أكسيوس، استناداً إلى مصادر داخل البيت الأبيض، مما أحدث موجة من التفاؤل في الأوساط الإعلامية العالمية. هذا الاتفاق المقترح يتضمن إطاراً مؤقتاً لوقف القتال لمدة ثلاثين يوماً، تكون بمثابة فترة تهدئة لإجراء مفاوضات أكثر جدية.

يكمن الذكاء في هذا التكتيك في أنه يهدف إلى مخاطبة الفصائل المتنازعة داخل إيران؛ فبينما يبدي المعتدلون مثل وزير الخارجية عباس عراقجي والرئيس مسعود بزشكيان استعداداً للنظر في المقترح كقاعدة للتفاوض، يظل الجناح المتطرف المتمثل في الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي يشككون في كل ما يصدر عن الدبلوماسيين. لذا، تعمد ترامب إلى إعلان العروض السخية علناً لضمان وصولها إلى المتشددين مباشرة، حتى لا يعتمدوا فقط على تقارير عراقجي التي قد لا يثقون بها، وبذلك يضع ترامب القيادة المتشددة في مواجهة مباشرة مع عرض ملموس يتضمن وقف فتح مضيق هرمز قسراً.

ولا تتوقف استراتيجية ترامب عند الضغط السياسي داخل أروقة الحكم في طهران، بل تمتد لتشمل الضغط الشعبي والاقتصادي. من خلال تغريداته وتصريحاته، يوجه الرئيس الأمريكي رسائل مباشرة للشعب الإيراني، مبيناً أن هناك مخرجاً من المعاناة الاقتصادية الخانقة التي يواجهونها، ومحذراً في الوقت ذاته من أن البديل هو قصف مدمر لقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية للنقل، وهي خسائر قد تستغرق سنوات طويلة لإعادة إعمارها.

هذا النوع من الحرب النفسية يهدف إلى خلق حالة من الاحتقان الشعبي ضد النظام في حال رفض المقترح الأمريكي، مما يجعل القيادة في طهران في موقف حرج بين الرغبة في التصلب وبين الخوف من الانفجار الداخلي. وبالتوازي مع ذلك، استغل ترامب هذه الضجة للتأثير على أسواق الطاقة العالمية؛ فبمجرد تلميحه إلى اتفاق وشيك، ارتفعت أسواق الأسهم بشكل ملحوظ وانخفضت أسعار النفط بحدة، مما أثبت قدرة تصريحاته على تحريك الاقتصاد العالمي حتى قبل توقيع أي ورقة رسمية.

في نهاية المطاف، يتبين أن ترامب لا يبحث عن اتفاق تقليدي بقدر ما يبحث عن فرض شروطه من خلال حالة من عدم اليقين. إن استخدام التصريحات المتناقضة والتحركات المربكة يهدف إلى تفتيت وحدة الموقف الإيراني وزيادة الانقسام بين الجناحين المعتدل والمتطرف. ورغم أن كل ما يملكه حالياً هو مجرد مقترح يراه بعض الإيرانيين منصة للتفاوض، إلا أنه نجح في تحقيق هدف استراتيجي وهو إرباك الخصم وتوجيه رسالة قوة للعالم.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات، فقد منح ترامب نفسه شرعية سياسية داخلية وخارجية، حتى في ظل وجود معارضة من الكونغرس لبعض تحركاته العسكرية، حيث يظهر بمظهر القائد الذي يستطيع الجمع بين التهديد بالقوة والقدرة على إيجاد حلول دبلوماسية سريعة ومفاجئة، مما يجعل العالم بأسره في حالة ترقب دائم لخطوته القادمة في ملف إيران المعقد





