استشهاد الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري جنوب لبنان

استشهدت الصحفية آمال خليل، وهي من أبرز الإعلاميين في جنوب لبنان، نتيجة غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيري. وقد أدان مسؤولون لبنانيون وفصائل فلسطينية هذا الاستهداف، واعتبروه جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

بعد ساعات من البحث المضني، تمكنت فرق الصليب الأحمر اللبناني من انتشال جثمان الصحفية القديرة آمال خليل من تحت ركام منزل دمر بالكامل نتيجة غارة جوية إسرائيل ية استهدفت بلدة الطيري الجنوبية مساء الأربعاء.

هذا الحادث المأساوي يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف الإعلاميين في لبنان، ويأتي في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية. وقد أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بشدة هذا الاستهداف، مؤكداً أنه لم يعد مجرد حوادث منفردة بل بات نهجاً متعمداً من قبل إسرائيل، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية. وأضاف سلام أن استهداف الصحفيين وعرقلة عمل الفرق الإغاثية، بل وحتى استهداف مواقعهم بعد وصول هذه الفرق، يعتبر جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة.

وقد عبرت رئيسة اتحاد الصحفيين في لبنان عن حزنها العميق لغياب آمال خليل، مؤكدة أن اغتيالها يهدف إلى حجب الحقيقة وإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي. كما نعى المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان الصحفية آمال خليل، مشيراً إلى أنها قضت نحبها على يد صواريخ الحقد والإجرام الإسرائيلي. وأكدت الجبهة أن استشهادها يمثل حلقة في سلسلة الإجرام المتواصل بحق الإعلاميين والصحفيين، وهو محاولة مكشوفة لإخفاء الحقيقة وطمس الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.

ودعت الجبهة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية والعربية إلى التحرك العاجل لوقف مسلسل الاستهداف للصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم. وزير الإعلام اللبناني بول مرقص وصف الاستهداف بأنه جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن لبنان لن يسكت عن هذه الجرائم وسيناشد العالم والمنظمات الدولية لوقفها ومنع تكرارها. الوضع الميداني كان بالغ التعقيد، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى آمال خليل بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وقد أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الجيش الإسرائيلي عرقل جهود الإنقاذ، بل واستهدف سيارة إسعاف تحمل شارة الصليب الأحمر بشكل واضح. كما أفادت الوزارة بأن الجيش الإسرائيلي كان يلاحق آمال خليل وزميلتها زينب فرج، اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، ثم استهدفهما مجدداً. تمكن الصليب الأحمر اللبناني من سحب زينب فرج المصابة بجروح متوسطة، بينما استمر العمل على إنقاذ آمال خليل حتى تم انتشال جثمانها. وقد سقط قتيلان وجريحة آخران في القصف الإسرائيلي على بلدة الطيري.

وفي المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركبتين خرجتا من مبنى عسكري تابع لحزب الله، وأن تقارير منع وصول فرق الإنقاذ غير صحيحة. وقد تابع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون الملابسات، وطلب من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميين بالتنسيق مع الجيش والقوات الدولية. آمال خليل كانت من أبرز الأصوات الصحافية في جنوب لبنان، وقد عرفت بتفانيها في نقل الحقيقة وشجاعتها في تغطية الأحداث





