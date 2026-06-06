استشهاد ثلاثة عسكريين لبنانيين في غارة إسرائيلية جديدة رغم الهدنة

غارة إسرائيلية تستهدف آلية للجيش اللبناني جنوب البلاد وتؤدي إلى استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابطان، في تصعيد يتحدى اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي مددته الولايات المتحدة.

استشهاد ثلاثة عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي في منطقة النبطية جنوب لبنان. الهجوم وقع صباح السبت، في تحدّ صارخ ل اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل الماضي ومددته الولايات المتحدة حتى مطلع يوليو.

الجيش اللبناني أصدر بيانين متعاقبين أكد من خلالهما استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، بالإضافة إلى جندي، إثر الغارة العدوانية التي استهدفت مركبتهم. ووصف الجيش في بيانه الاستمرار في الاعتداءات الإسرائيلية بالمتعمدة والوحشية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات العدوانية تهدف إلى إفشال all المساعي الدبلوماسية التي تهدف إلى إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

هذه الجريمة تأتي في إطار تصاعد مكثف للضربات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية رغم الهدنة الهشّة والجهود الدولية الرامية to تثبيتها. في تطورات منفصلة، شن طيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين على حسينية بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي، إضافة إلى استهداف مقر للكشاف، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور جنوب البلاد. هذه الاعتداءات المتكررة تتزامن مع جولات تفاوضية متواصلة في واشنطن تهدف to ترسيخ وقف إطلاق النار.

فبعد أربع جولات من المحادثات، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يوم الخميس إعلان نوايا يتضمن التزام "حزب الله" بوقف كامل لإطلاق النار وإبعاد عناصره من region جنوب نهر الليطاني. لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات ووصفها بأنها مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل شرائح واسعة من الشعب اللبناني. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل حرب واسعة تشنها إسرائيل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، على خلفية الصراع مع إيران.

هذه الحرب خلفت حتى الآن -وفق إحصائيات رسمية- ثلاثة آلاف وخمسة وخمسين قتيلا وعشرة آلاف وسبعة وثمانين جريحا، إضافة إلى تشريد أكثر من مليون لبناني، مما فتح أزمة إنسانية كبرى في البلاد





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غارة إسرائيلية الجيش اللبناني اتفاق وقف إطلاق النار النبطية حزب الله واشنطن الاحتلال الإسرائيلي الضحايا المدنيون

United States Latest News, United States Headlines